טראמפ: שיחות המשא ומתן יתחדשו מחר בפקיסטן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום למגעים מול איראן, והודיע כי צוות המשא ומתן האמריקני יגיע לאסלאמאבאד לצורך שיחות שיתקיימו מחר.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "איראן החליטה אתמול לירות במצר הורמוז – הפרה מוחלטת של הסכם הפסקת האש שלנו! רבות מהיריות כוונו לספינה צרפתית ולאוניית משא בריטית. זה לא היה נחמד, נכון?".