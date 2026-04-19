כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב הודיע ב-Truth Social כי צוות המשא ומתן יגיע לאסלאמאבאד, והזהיר: "אנחנו מציעים עסקה הוגנת וסבירה מאוד, ואני מקווה שהם יקבלו אותה כי אם לא, ארה"ב עומדת להשמיד כל תחנת כוח וכל גשר באיראן"

דורון פסקין | 19 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: שיחות המשא ומתן יתחדשו מחר בפקיסטן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום למגעים מול איראן, והודיע כי צוות המשא ומתן האמריקני יגיע לאסלאמאבאד לצורך שיחות שיתקיימו מחר.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "איראן החליטה אתמול לירות במצר הורמוז – הפרה מוחלטת של הסכם הפסקת האש שלנו! רבות מהיריות כוונו לספינה צרפתית ולאוניית משא בריטית. זה לא היה נחמד, נכון?".

לדבריו, "הנציגים שלי נוסעים לאסלאמבאד, פקיסטן – הם יהיו שם מחר בערב למשא ומתן. איראן הודיעה לאחרונה שהיא סוגרת את המצר, שזה מוזר, כי המצור שלנו כבר סגר אותו. הם עוזרים לנו בלי לדעת, והם אלה שמפסידים מהמעבר הסגור, 500 מיליון דולר ביום! ארה"ב לא מפסידה כלום.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

שתפו: