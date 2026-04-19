איראן מנהלת טקטיקת משיכת זמן ולוחמה תודעתית סביב מצר הורמוז. ככל שהמבוי הסתום נמשך, האפשרות לחידוש העימות הצבאי הופכת למוחשית יותר
יוני בן מנחם | 19 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
גורמי ביטחון מעריכים: איראן מושכת זמן במשא ומתן מול ארה"ב
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע בסוף השבוע על התקדמות במשא ומתן מול איראן וטען כי האיראנים מוכנים למספר ויתורים בנושא הורמוז והגרעין. עם זאת, בטהראן מיהרו להכחיש את הדברים ואף הודיעו מחדש על סגירת מצר הורמוז.
לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, האיראנים מפגינים קשיחות מכוונת. הם מעריכים כי טראמפ מעוניין מאוד להגיע להסכם, ולכן מנסים להפעיל עליו לחץ ולסחוט ממנו ויתורים. במסגרת טקטיקת המשא ומתן שלהם, הם שוחקים בהדרגה את ההישגים שטראמפ מבקש להציג לציבור האמריקני, ובמקביל מנסים לחפות על תבוסתם הצבאית באמצעות הצגתו כשקרן.
הם מציינים כי איראן מנסה להרוויח זמן נוסף במטרה למצות את השפעת הלחץ הכלכלי העולמי שנגרם כתוצאה מסגירת מצר הורמוז, ובכך לאלץ את טראמפ להסיר את המצור הימי.
