גורמי ביטחון מעריכים: איראן מושכת זמן במשא ומתן מול ארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע בסוף השבוע על התקדמות במשא ומתן מול איראן וטען כי האיראנים מוכנים למספר ויתורים בנושא הורמוז והגרעין. עם זאת, בטהראן מיהרו להכחיש את הדברים ואף הודיעו מחדש על סגירת מצר הורמוז.

לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, האיראנים מפגינים קשיחות מכוונת. הם מעריכים כי טראמפ מעוניין מאוד להגיע להסכם, ולכן מנסים להפעיל עליו לחץ ולסחוט ממנו ויתורים. במסגרת טקטיקת המשא ומתן שלהם, הם שוחקים בהדרגה את ההישגים שטראמפ מבקש להציג לציבור האמריקני, ובמקביל מנסים לחפות על תבוסתם הצבאית באמצעות הצגתו כשקרן.