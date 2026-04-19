איראן מנהלת טקטיקת משיכת זמן ולוחמה תודעתית סביב מצר הורמוז. ככל שהמבוי הסתום נמשך, האפשרות לחידוש העימות הצבאי הופכת למוחשית יותר

יוני בן מנחם | 19 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

גורמי ביטחון מעריכים: איראן מושכת זמן במשא ומתן מול ארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע בסוף השבוע על התקדמות במשא ומתן מול איראן וטען כי האיראנים מוכנים למספר ויתורים בנושא הורמוז והגרעין. עם זאת, בטהראן מיהרו להכחיש את הדברים ואף הודיעו מחדש על סגירת מצר הורמוז.

לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, האיראנים מפגינים קשיחות מכוונת. הם מעריכים כי טראמפ מעוניין מאוד להגיע להסכם, ולכן מנסים להפעיל עליו לחץ ולסחוט ממנו ויתורים. במסגרת טקטיקת המשא ומתן שלהם, הם שוחקים בהדרגה את ההישגים שטראמפ מבקש להציג לציבור האמריקני, ובמקביל מנסים לחפות על תבוסתם הצבאית באמצעות הצגתו כשקרן.

הם מציינים כי איראן מנסה להרוויח זמן נוסף במטרה למצות את השפעת הלחץ הכלכלי העולמי שנגרם כתוצאה מסגירת מצר הורמוז, ובכך לאלץ את טראמפ להסיר את המצור הימי.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025 | צילום: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רס"ל לידור פורת ז"ל
לוחם מילואים נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ל לידור פורת ז"ל נהרג לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען. תשעה לוחמים נפצעו, אחד באורח קשה

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
מזכ"ל חיזבאללה: "נמנע מהזרים להתערב בלבנון, להכתיב ולממש את מטרות האויב הישראלי"

דורון פסקין

נעים קאסם פרסם הצהרה כתובה בה התייחס להפסקת האש וטען כי "חיזבאללה לא יקבל מסלול בו יצטרך להפגין סבלנות נוכח התוקפנות, בציפייה לדיפלומטיה שלא תניב דבר"

רס"ב (מיל׳) ברק כלפון ז''ל
לוחם מילואים נהרג בלבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ב ברק כלפון ז"ל נפטר מפצעיו לאחר שנפצע מפיצוץ מטען בבית ממולכד. שלושה לוחמים נוספים נפצעו בתקרית באורח בינוני וקל

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בארמון הנשיאותי, 11 בפברואר 2025
עאון וסלאם דנו בנוגע למוכנותה של לבנון למו"מ עם ישראל

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, הנשיא וראש הממשלה דנו ב"התפתחויות הביטחוניות והדיפלומטיות האחרונות". אתמול אמר עאון: "לראשונה מזה כמעט חצי מאה, החזרנו את לבנון ואת ריבונותה"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 12 באוקטובר 2024
קאליבף על הציוצים של טראמפ: "כל הטענות היו שקריות"

אורן שלום

יו"ר הפרלמנט האיראני, העומד בראש צוות המשא ומתן לשיחות מול ארה"ב, הכחיש את הטענות של נשיא ארה"ב על ההתחייבויות האיראניות. מנגד, טראמפ אמר הלילה בתדרוך לעיתונאים: "הם אומרים משהו אחר כי יש להם גם אנשים שהם צריכים לרצות"

מיכלית נפט במצר הורמוז, 24 ביוני 2025
משמרות המהפכה: "כל עוד המצור הימי נמשך, מצר הורמוז יישאר במתכונתו הקודמת"

דורון פסקין

דובר מפקדת חאתם אל-אנביאא האיראנית, מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, הצהיר כי "האמריקנים, בהתאם להיסטוריה הידועה שלהם של הפרת התחייבויות חוזרות ונשנות, ממשיכים במעשי שוד ימי"

