לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, הנשיא וראש הממשלה דנו ב"התפתחויות הביטחוניות והדיפלומטיות האחרונות". אתמול אמר עאון: "לראשונה מזה כמעט חצי מאה, החזרנו את לבנון ואת ריבונותה"

דורון פסקין | 18 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

עאון וסלאם דנו בנוגע למוכנותה של לבנון למו"מ עם ישראל

נשיא לבנוןף ג'וזף עאון, נפגש הבוקר עם ראש הממשלה, נוואף סלאם, בארמון הנשיאות בבעבדא, שם דנו ב"התפתחויות הביטחוניות והדיפלומטיות האחרונות", כך לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA.

"שני המנהיגים ביצעו הערכה לגבי השלב שלאחר הפסקת האש, והמאמצים המתמשכים לחזק אותה, כולל שיחות הנשיא עאון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומספר מנהיגים ערבים וזרים", דווח ב-NNA.

עוד נמסר כי לאחר הפגישה, ראש הממשלה סלאם "הסביר כי דיוניו עם הנשיא עאון עסקו גם במוכנות לבנון למשא ומתן, בנוסף למעקב אחר יישום החלטות הממשלה ובמיוחד ההחלטה שניתנה בישיבתה האחרונה לחזק את סמכות המדינה על מחוז ביירות ולהגביל את הנשק לידי המדינה במחוז זה".

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בארמון הנשיאותי, 11 בפברואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 12 באוקטובר 2024
קאליבף על הציוצים של טראמפ: "כל הטענות היו שקריות"

אורן שלום

יו"ר הפרלמנט האיראני, העומד בראש צוות המשא ומתן לשיחות מול ארה"ב, הכחיש את הטענות של נשיא ארה"ב על ההתחייבויות האיראניות. מנגד, טראמפ אמר הלילה בתדרוך לעיתונאים: "הם אומרים משהו אחר כי יש להם גם אנשים שהם צריכים לרצות"

מיכלית נפט במצר הורמוז, 24 ביוני 2025
משמרות המהפכה: "כל עוד המצור הימי נמשך, מצר הורמוז יישאר במתכונתו הקודמת"

דורון פסקין

דובר מפקדת חאתם אל-אנביאא האיראנית, מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, הצהיר כי "האמריקנים, בהתאם להיסטוריה הידועה שלהם של הפרת התחייבויות חוזרות ונשנות, ממשיכים במעשי שוד ימי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 16 באפריל 2026
טראמפ: "המצור הימי יישאר בתוקף עד שתושלם עסקה; ארה"ב תקבל מאיראן את כל החומר המועשר"

אורן שלום

על רקע הודעת שר החוץ האיראני לפיה מצר הורמוז נפתח באופן מלא, פרסם נשיא ארה"ב מספר פוסטים בנוגע למגעים מול איראן ולהפסקת האש בלבנון: "ישראל לא תפציץ עוד את לבנון. נאסר עליה לעשות זאת על ידי ארה"ב"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 בינואר 2026
א-שרע: כל הכרה של מדינה בזכותה של ישראל על הגולן היא בטלה; סוריה מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל

דורון פסקין

נשיא סוריה המבקר בטורקיה הציג במהלך ביקורו עמדה ביקורתית כלפי ישראל, אך מצד שני פתיחות להמשך המגעים בין המדינות

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 20 בינואר 2026
שר הביטחון: "צה"ל מחזיק ברצועת ביטחון בלבנון של 10 ק"מ; המרחב עד הליטני, שנשלט כעת באש על ידי כוחותינו, עדיין לא פורז"

אורן שלום

ישראל כ"ץ פרסם הצהרה בה התייחס להפסקת האש מול חיזבאללה. "היעד אותו הגדרנו: פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים או מדיניים היה ונותר יעד המערכה לו אנו מחויבים"

שיירות של רכבים בדרכם לדרום לבנון, 17 באפריל 2026
החל משעות הלילה – שיירות ענק של עקורים שמנסים לשוב לדרום לבנון

דורון פסקין

למרות אזהרות צה"ל, כבישים מרכזיים נסתמו לחלוטין בדרכם לצור ולכפרים שמדרום לליטני, בזמן שכוחות צבא לבנון וצוותי תשתית פועלים, לפי דיווחים מקומיים, לפתוח צירים שנפגעו

