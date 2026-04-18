לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, הנשיא וראש הממשלה דנו ב"התפתחויות הביטחוניות והדיפלומטיות האחרונות". אתמול אמר עאון: "לראשונה מזה כמעט חצי מאה, החזרנו את לבנון ואת ריבונותה"
דורון פסקין | 18 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
עאון וסלאם דנו בנוגע למוכנותה של לבנון למו"מ עם ישראל
נשיא לבנוןף ג'וזף עאון, נפגש הבוקר עם ראש הממשלה, נוואף סלאם, בארמון הנשיאות בבעבדא, שם דנו ב"התפתחויות הביטחוניות והדיפלומטיות האחרונות", כך לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA.
"שני המנהיגים ביצעו הערכה לגבי השלב שלאחר הפסקת האש, והמאמצים המתמשכים לחזק אותה, כולל שיחות הנשיא עאון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומספר מנהיגים ערבים וזרים", דווח ב-NNA.
עוד נמסר כי לאחר הפגישה, ראש הממשלה סלאם "הסביר כי דיוניו עם הנשיא עאון עסקו גם במוכנות לבנון למשא ומתן, בנוסף למעקב אחר יישום החלטות הממשלה ובמיוחד ההחלטה שניתנה בישיבתה האחרונה לחזק את סמכות המדינה על מחוז ביירות ולהגביל את הנשק לידי המדינה במחוז זה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו