משמרות המהפכה מאיימים בעקבות ההודעה האמריקנית על המצור הימי הצפוי

לאחר הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ושל צבא ארה"ב כי הסגר הימי על איראן יחל היום אחר הצהריים, פרסם מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, ח׳אתם אל-אנביאא, תגובה רשמית.

בהודעה, שפורסמה בכלי תקשורת באיראן, הועבר איום לפיו אם נמלי איראן במפרץ ובים עומאן יאוימו, "שום נמל במפרץ ובים עומאן לא יהיה בטוח".