כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה מסר בהודעה כי "אם ביטחון הנמלים של איראן במפרץ הפרסי ובים עומאן יאוים, שום נמל במפרץ הפרסי ובים עומאן לא יהיה בטוח"

דורון פסקין | 13 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

משמרות המהפכה מאיימים בעקבות ההודעה האמריקנית על המצור הימי הצפוי

לאחר הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ושל צבא ארה"ב כי הסגר הימי על איראן יחל היום אחר הצהריים, פרסם מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, ח׳אתם אל-אנביאא, תגובה רשמית.

בהודעה, שפורסמה בכלי תקשורת באיראן, הועבר איום לפיו אם נמלי איראן במפרץ ובים עומאן יאוימו, "שום נמל במפרץ ובים עומאן לא יהיה בטוח".

דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא, אבראהים ד'ו אל-פקארי, מסר כי "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן רואים בהגנה על זכויותיה החוקיות של ארצנו חובה טבעית וחוקית ועל בסיס זה מימוש הריבונות של הרפובליקה האסלאמית שלאיראן במימיה הטריטוריאליים של המדינה הוא זכות טבעית של העם האיראני.

ספינת מלחמה איראנית במצר הורמוז, 30 באפריל 2019

ספינת מלחמה איראנית במצר הורמוז, 30 באפריל 2019 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

שתפו: