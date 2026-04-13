הקבינט המצומצם התכנס אמש; בכירים בירושלים: ישראל נערכת לכל האפשרויות

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס אמש את הקבינט המצומצם כדי לדון בשורת תרחישים בעקבות קריסת המשא ומתן באסלאמאבאד בין ארה"ב לאיראן, ובאפשרות של חידוש הלחימה. בין היתר נדון גם תרחיש של מתקפת פתע איראנית נגד ישראל.

לדבריהם, ישראל ממתינה להחלטתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונערכת לכל האפשרויות, ובהן הסלמה ביטחונית אם יחליט לחדש את המערכה נגד איראן.