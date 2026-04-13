המתיחות בין ארה"ב לאיראן גוברת על רקע המצור הימי האמריקני הצפוי והפערים בשיחות המשא ומתן. לפי גורמים מדיניים בכירים, הקבינט המצומצם דן בין היתר בתרחיש של מתקפת פתע איראנית נגד ישראל
יוני בן מנחם | 13 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
הקבינט המצומצם התכנס אמש; בכירים בירושלים: ישראל נערכת לכל האפשרויות
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס אמש את הקבינט המצומצם כדי לדון בשורת תרחישים בעקבות קריסת המשא ומתן באסלאמאבאד בין ארה"ב לאיראן, ובאפשרות של חידוש הלחימה. בין היתר נדון גם תרחיש של מתקפת פתע איראנית נגד ישראל.
לדבריהם, ישראל ממתינה להחלטתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונערכת לכל האפשרויות, ובהן הסלמה ביטחונית אם יחליט לחדש את המערכה נגד איראן.
גורמי ביטחון בכירים טוענים כי הפערים בין ארה"ב לאיראן נותרו עמוקים. למרות הודעתו של טראמפ על הטלת מצור ימי על איראן החל מהיום, עדיין מוקדם לקבוע שהמשא ומתן קרס סופית, וייתכן שייעשו ניסיונות לחדשו בימים שנותרו עד לסיום הפסקת האש. חידוש המגעים מותנה בגמישות איראנית ממשית בסוגיות שבמחלוקת. בטהראן מכירים היטב את העמדות האמריקניות בנושאים המרכזיים.
