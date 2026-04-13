המתיחות בין ארה"ב לאיראן גוברת על רקע המצור הימי האמריקני הצפוי והפערים בשיחות המשא ומתן. לפי גורמים מדיניים בכירים, הקבינט המצומצם דן בין היתר בתרחיש של מתקפת פתע איראנית נגד ישראל

יוני בן מנחם | 13 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

הקבינט המצומצם התכנס אמש; בכירים בירושלים: ישראל נערכת לכל האפשרויות

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס אמש את הקבינט המצומצם כדי לדון בשורת תרחישים בעקבות קריסת המשא ומתן באסלאמאבאד בין ארה"ב לאיראן, ובאפשרות של חידוש הלחימה. בין היתר נדון גם תרחיש של מתקפת פתע איראנית נגד ישראל.

לדבריהם, ישראל ממתינה להחלטתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונערכת לכל האפשרויות, ובהן הסלמה ביטחונית אם יחליט לחדש את המערכה נגד איראן.

גורמי ביטחון בכירים טוענים כי הפערים בין ארה"ב לאיראן נותרו עמוקים. למרות הודעתו של טראמפ על הטלת מצור ימי על איראן החל מהיום, עדיין מוקדם לקבוע שהמשא ומתן קרס סופית, וייתכן שייעשו ניסיונות לחדשו בימים שנותרו עד לסיום הפסקת האש. חידוש המגעים מותנה בגמישות איראנית ממשית בסוגיות שבמחלוקת. בטהראן מכירים היטב את העמדות האמריקניות בנושאים המרכזיים.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ | צילום: מעיין טואף, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כלי שיט במצרי הורמוז, 25 ביוני 2025
ארה"ב תחל במצור ימי על איראן בשעה 17:00

טראמפ: "ארה"ב תחסום ספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם". עם פתיחת המסחר, מחירי הנפט הגיבו בעלייה

על רקע הפערים בשיחות המשא ומתן והודעתו של טראמפ בנוגע להורמוז – הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שאיראן תחליט לחדש את התקיפות בעקבות המצור האמריקני על הורמוז

טראמפ הכריז על מצור ימי על מצר הורמוז

נשיא ארה"ב הודיע כי המצור יחול על "כל כלי שיט המנסים להיכנס אל מצר הורמוז או לצאת ממנו". לדבריו, "איראן הבטיחה לפתוח את מצר הורמוז, וביודעין לא עמדה בכך". בנוגע לשיחות המשא ומתן אמר: "יש רק דבר אחד שחשוב – איראן אינה מוכנה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות"

הונגריה תכריע היום – אורבן ומאגיאר ראש בראש

הקרב הצמוד ביותר זה שנים יוכרע בבחירות שמתקיימות היום. שורה של סקרים שפורסמו לאחרונה הראו יתרון ברור למאגיאר. למרות שנתונים ראשוניים צפויים להתחיל לזרום כבר הלילה, יתכן שיחלוף זמן עד להכרעה הרשמית

קאליבף: "הצד האמריקני לא הצליח בסופו של דבר לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב המשא ומתן הזה"

יו"ר הפרלמנט האיראני התייחס לשיחות אתמול בפקיסטן: "לא נעצור לרגע מלנסות לחזק את הישגי 40 ימי ההגנה הלאומית של האיראנים"

טהראן: הערוץ הדיפלומטי יישאר פתוח

דובר משרד החוץ האיראני אמר כי הושגו הבנות בכמה סוגיות, אולם המחלוקות נותרו עמוקות בעיקר סביב שניים-שלושה נושאים מהותיים, ובהם המצב במצרי הורמוז

