המפגש הדיפלומטי בין איראן לארה"ב באסלאמאבאד שבפקיסטן, שהחל אתמול, הסתיים הלילה ללא הסכמות, אך עם מסר ברור מצד טהראן: הערוץ הדיפלומטי יישאר פתוח, למרות חילוקי הדעות המהותיים בין הצדדים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, התייחס היום לתוצאות המפגש וציין כי מדובר היה בסבב השיחות הממושך ביותר שנערך בשנה האחרונה, ונפרס על פני כ-25 שעות של דיונים אינטנסיביים. לדבריו, כפי שצוטטו בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, השיחות התקיימו בצל "אווירה של חוסר אמון וחשדנות", במיוחד מאחר שנערכו לאחר כ-40 ימי לחימה.