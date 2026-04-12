כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

דובר משרד החוץ האיראני אמר כי הושגו הבנות בכמה סוגיות, אולם המחלוקות נותרו עמוקות בעיקר סביב שניים-שלושה נושאים מהותיים, ובהם המצב במצרי הורמוז

דורון פסקין | 12 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

טהראן: הערוץ הדיפלומטי יישאר פתוח

המפגש הדיפלומטי בין איראן לארה"ב באסלאמאבאד שבפקיסטן, שהחל אתמול, הסתיים הלילה ללא הסכמות, אך עם מסר ברור מצד טהראן: הערוץ הדיפלומטי יישאר פתוח, למרות חילוקי הדעות המהותיים בין הצדדים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, התייחס היום לתוצאות המפגש וציין כי מדובר היה בסבב השיחות הממושך ביותר שנערך בשנה האחרונה, ונפרס על פני כ-25 שעות של דיונים אינטנסיביים. לדבריו, כפי שצוטטו בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, השיחות התקיימו בצל "אווירה של חוסר אמון וחשדנות", במיוחד מאחר שנערכו לאחר כ-40 ימי לחימה.

באקאי טען כי הצדדים הצליחו להגיע ל"הבנות במספר סוגיות", אך הדגיש כי נותרו חילוקי דעות עמוקים בשניים או שלושה נושאים מהותיים. אחד הנושאים החדשים והמורכבים שעלו על שולחן הדיונים הוא המצב במצרי הורמוז – סוגיה שהוסיפה נדבך משמעותי של קושי לשיחות.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, 28 באוקטובר 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

שתפו: