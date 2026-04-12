סגן נשיא ארה"ב אמר לאחר סיום השיחות בפקיסטן: "הבהרנו באופן חד משמעי מהם הקווים האדומים שלנו; הם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו". דובר משרד החוץ האיראני טען כי לשיחות נוספו מורכבויות שונות, ולכן "זה טבעי שלא יגיעו להסכם בתוך 24 שעות"
ואנס: "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלה חדשות רעות הרבה יותר עבור איראן מאשר עבור ארה"ב"
המשלחות של ארה"ב ואיראן סיימו את שיחות המשא ומתן באסלאמאבאד שבפקיסטן ללא הסכם.
סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, שהוביל את המשלחת האמריקנית בשיחות, אמר במסיבת עיתונאים שקיים כי המשלחת האיראנית סירבה לקבל סט של תנאים אמריקניים לשלום בר קיימא.
"אנחנו עוסקים בזה כבר 21 שעות, וקיימנו מספר דיונים מהותיים עם האיראנים. אלה החדשות הטובות", אמר ואנס. "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלה חדשות רעות הרבה יותר עבור איראן מאשר עבור ארה"ב.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו