סגן נשיא ארה"ב אמר לאחר סיום השיחות בפקיסטן: "הבהרנו באופן חד משמעי מהם הקווים האדומים שלנו; הם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו". דובר משרד החוץ האיראני טען כי לשיחות נוספו מורכבויות שונות, ולכן "זה טבעי שלא יגיעו להסכם בתוך 24 שעות"

אורן שלום | 12 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

ואנס: "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלה חדשות רעות הרבה יותר עבור איראן מאשר עבור ארה"ב"

המשלחות של ארה"ב ואיראן סיימו את שיחות המשא ומתן באסלאמאבאד שבפקיסטן ללא הסכם.

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, שהוביל את המשלחת האמריקנית בשיחות, אמר במסיבת עיתונאים שקיים כי המשלחת האיראנית סירבה לקבל סט של תנאים אמריקניים לשלום בר קיימא.

"אנחנו עוסקים בזה כבר 21 שעות, וקיימנו מספר דיונים מהותיים עם האיראנים. אלה החדשות הטובות", אמר ואנס. "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלה חדשות רעות הרבה יותר עבור איראן מאשר עבור ארה"ב.

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, והשליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושניר, במסיבת עיתונאים לאחר סבב המשא ומתן באיראן, 12 באפריל 2026

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, והשליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושניר, במסיבת עיתונאים לאחר סבב המשא ומתן באיראן, 12 באפריל 2026 | צילום: Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הפגנה של תומכי תנועת אמל וחיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026
לאחר הפגנות של תומכיהם בסוף השבוע – חיזבאללה ואמל קוראים לעצור את המחאות

דורון פסקין

במהלך סוף השבוע מחו מפגינים בביירות מול משרדי ממשלה וחסמו צירים מרכזיים, על רקע התקיפות הישראליות וההחלטה לפתוח בשיחות עם ישראל. ראש הממשלה, נוואף סלאם הודיע כי הוא דוחה את ביקורו שתוכנן לשבוע הקרוב בארה"ב בשל המצב

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון מספר פעמים להתחיל בשיחות שלום ישירות"

אורן שלום

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, מפקד הצבא הפקיסטני, אסים מוניר, ושר החוץ הפקיסטני, אסחאק דר, 11 באפריל 2026
השיחות בפקיסטן בין ארה"ב לאיראן יצאו לדרך

דורון פסקין

טראמפ: "נדע בקרוב האם האיראנים פועלים בתום לב"; בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית נטען כי ישראל הסכימה לצמצם את התקיפות בלבנון לדרום המדינה. בשלב זה אין לכך אישור רשמי

נשיא לבנון ג'וזף עאון
נשיאות לבנון הודיעה: פגישת משא ומתן ראשונה עם ישראל תתקיים ביום שלישי הקרוב

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה נשיאות לבנון אתמול בלילה נמסר כי שיחת טלפון ראשונה התקיימה כבר בין שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, לשגרירת לבנון נדא חמאדה מועווד. הבוקר דווח בלבנון על המשך התקיפות הישראליות

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף
המשא ומתן בפקיסטן מתחיל היום; קאליבף יעמוד בראש המשלחת האיראנית, ואנס בראש המשלחת האמריקנית

דורון פסקין

המשלחות של איראן וארה"ב נחתו בפקיסטן. טראמפ הלילה: "הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עוסקים בהרבה דיבורים". קאליבף שעומד בראש המשלחת האיראנית: "איננו שמים את אמוננו בצד השני"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026
טראמפ: "המגעים מתנהלים מול אנשים שאנחנו לא יודעים אם הם דוברי אמת או לא"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס בריאיון לניו יורק פוסט לסיכוי שהמגעים מול איראן יצליחו; קאליבף: "שני צעדים צריכים להתבצע לפני תחילת המו"מ: הפסקת אש בלבנון ושחרור הנכסים החסומים של איראן"

