מוג'תבא ח'מינאי בהצהרה כתובה: "נביא עידן חדש בניהול מצר הורמוז"

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם הערב הודעה כתובה לרגל 40 יום לחיסולו של אביו עלי חמינאי, המנהיג העליון הקודם של איראן.

לאחר דברי ההספד והשבח למנהיג המחוסל, פנה מוג'תבא לשכנותיה של איראן: "אתן עדות לנס. לכן ראו בבירור, הבינו נכון, עמדו במקום הנכון והיזהרו מהבטחות השווא של השטנים.