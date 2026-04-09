המנהיג העליון של איראן פרסם הצהרה כתובה לרגל 40 יום לחיסול אביו: "נדרוש פיצויים על כל מעשה תוקפנות במלחמה הזאת"
דורון פסקין | 9 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
מוג'תבא ח'מינאי בהצהרה כתובה: "נביא עידן חדש בניהול מצר הורמוז"
המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם הערב הודעה כתובה לרגל 40 יום לחיסולו של אביו עלי חמינאי, המנהיג העליון הקודם של איראן.
לאחר דברי ההספד והשבח למנהיג המחוסל, פנה מוג'תבא לשכנותיה של איראן: "אתן עדות לנס. לכן ראו בבירור, הבינו נכון, עמדו במקום הנכון והיזהרו מהבטחות השווא של השטנים.
"אנו עדיין ממתינים לעמדה מתאימה מצידכן כדי שנוכל להפגין את אחוותנו ואת רצוננו הטוב כלפיכן. ניתן להשיג זאת רק על ידי פנייה לכוחות היהירים שלעולם לא מפספסים הזדמנות להשפיל ולנצל אתכן".
