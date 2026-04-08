בהודעת משרד ראש הממשלה צוין כי הפסקת האש לא כוללת את לבנון; טראמפ: "ארה"ב תסייע בעומס התנועה במצר הורמוז; איראן יכולה להתחיל בתהליך השיקום" | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 8 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
משרד ראש הממשלה: "ישראל תומכת בהחלטתו של הנשיא טראמפ להשעות את התקיפות לשבועיים"
9:17 - טראמפ ב-Truth Social: "יום גדול לשלום עולמי! איראן רוצה שזה יקרה, נמאס להם! וכך גם לכל השאר!
"ארה"ב תסייע בעומס התנועה במצר הורמוז. יהיו הרבה צעדים חיוביים! כסף גדול יהיה מעורב.
"איראן יכולה להתחיל בתהליך השיקום. אנחנו נעמיס אספקה מכל הסוגים, ופשוט 'נסתובב באזור' כדי לוודא שהכול מתנהל כשורה.
