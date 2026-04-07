המשטר האיראני שולח צעירים להקיף את מתקני הכוח שארה"ב עשויה להתקיף

האולטימטום האמריקני שהציב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לאיראן מתקרב לסיום, ובשלב זה לא ברור האם ניתן יהיה להגיע להסכמה כלשהי בין הצדדים.

אתמול דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית IRNA כי טהראן דחתה את ההצעות להפסקת אש זמנית והדגישה את הצורך לסיום קבוע של המלחמה. לפי הדיווח, התגובה האיראנית כוללת 10 נקודות, ובכלל זה "סיום הסכסוכים באזור" ופרוטוקול למעבר בטוח דרך מצר הורמוז. כמו כן, איראן דורשת את הסרת הסנקציות וסיוע בשיקום נזקי המלחמה.