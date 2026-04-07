סגן שר הספורט והנוער האיראני לענייני צעירים, עלירזא רחימי, הודיע על קיום "שרשרת אנושית של צעירי איראן"

דורון פסקין | 7 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

המשטר האיראני שולח צעירים להקיף את מתקני הכוח שארה"ב עשויה להתקיף

האולטימטום האמריקני שהציב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לאיראן מתקרב לסיום, ובשלב זה לא ברור האם ניתן יהיה להגיע להסכמה כלשהי בין הצדדים.

אתמול דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית IRNA כי טהראן דחתה את ההצעות להפסקת אש זמנית והדגישה את הצורך לסיום קבוע של המלחמה. לפי הדיווח, התגובה האיראנית כוללת 10 נקודות, ובכלל זה "סיום הסכסוכים באזור" ופרוטוקול למעבר בטוח דרך מצר הורמוז. כמו כן, איראן דורשת את הסרת הסנקציות וסיוע בשיקום נזקי המלחמה.

לפי דיווח מהיום של סוכנות הידיעות ILNA האיראנית, סגן שר הספורט והנוער לענייני צעירים, עלירזא רחימי, הודיע אתמול על קיום "שרשרת אנושית של צעירי איראן למען מחר בהיר" סביב תחנות כוח ברחבי המדינה.

הפגנה בטהראן, איראן, 13 במרץ 2026 | צילום: Elaheh ASIABI / FARS NEWS AGENCY / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
צה"ל תקף בשיראז מתחם פטרוכימי נוסף

צוות מגזין אפוק

כוחות צה"ל השלימו התייצבות ב"קו הנ"ט" בדרום לבנון; דובר צה"ל בפרסית פרסם אזהרה דחופה לתושבי איראן מפני שימוש ברכבות | דיווח מתעדכן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, 16 במרץ 2026
פקיסטן ממשיכה לנסות להביא להסכמות בין איראן לארה"ב; בשלב זה אין פריצת דרך

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי אחת האופציות שנבחנות היא הפסקת אש זמנית ל-45 יום

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, במהלך הצהרתו היום
שר הביטחון: "צה"ל תקף את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן שאחראי לכ-50 אחוזים מהייצור הפטרוכימי במדינה"

אורן שלום

כ"ץ ציין כי לאחר שבשבוע שעבר הותקף מתקן מרכזי נוסף, "שני המתקנים, שאחראים יחד לכ-85% מהייצוא הפטרוכימי של איראן – הוצאו מכלל שימוש ואינם מתפקדים. מדובר במכה כלכלית קשה בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים למשטר האיראני"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני: פעולותיה של ארה"ב בשנה האחרונה "הרסו כל אמינות שיש לה בתחום הדיפלומטיה"

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י התייחס בתדרוך לעיתונאים למגעים לאפשרות לסיום המלחמה וטען כי ניהול משא ומתן תחת איומים ואולטימטומים הוא "בלתי ראוי", וכי צעדים כמו הצעה להפסקת אש "משמשים לעיתים קרובות כהפוגה בלבד עבור ארה"ב כדי להתארגן מחדש ולתכנן אסטרטגיה למתקפות עתידיות"

כוחות אמריקניים במחוז חסכה שבסוריה, 22 בפברואר 2026
ארגון חמוש חדש בסוריה: פתחנו בפעולות נגד ישראל וארה"ב

דורון פסקין

"סראיא א-ת'באת" פרסם הודעה בה טען כי "התחלנו לבצע את פעולותינו נגד האויב בתוך השטחים הכבושים ונגד הבסיסים האמריקנים בסוריה". בשלב זה לא ברור לאיזה פעולות או אירועים מתייחס הארגון

שר החוץ האיראני לשעבר, מוחמד ג'וואד זריף, 12 בפברואר 2016
המתווה לסיום המלחמה של שר החוץ האיראני לשעבר הצית סערה באיראן

יוני בן מנחם

מאמר שפרסם מוחמד ג׳וואד זריף במגזין האמריקני Foreign Affairs עורר באיראן תגובות חריפות, לצד קריאות לפתוח נגדו בחקירה

