אסמאעיל בקאא'י התייחס בתדרוך לעיתונאים למגעים לאפשרות לסיום המלחמה וטען כי ניהול משא ומתן תחת איומים ואולטימטומים הוא "בלתי ראוי", וכי צעדים כמו הצעה להפסקת אש "משמשים לעיתים קרובות כהפוגה בלבד עבור ארה"ב כדי להתארגן מחדש ולתכנן אסטרטגיה למתקפות עתידיות"
דורון פסקין | 6 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר משרד החוץ האיראני: פעולותיה של ארה"ב בשנה האחרונה "הרסו כל אמינות שיש לה בתחום הדיפלומטיה"
בתדרוך לעיתונאים שנערך היום בטהראן התייחס דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, לדיווחים על הצעה להפסקת אש ואמר כי צעדים כאלו "משמשים לעיתים קרובות כהפוגה בלבד עבור ארה"ב כדי להתארגן מחדש ולתכנן אסטרטגיה למתקפות עתידיות". דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות תסנים.
בנוגע למגעים הדיפלומטיים, אישר בקאא'י כי הועברה הצעה של 15 נקודות דרך מתווכים, אך איראן הגדירה אותה כ"מוגזמת ובלתי סבירה".
הוא ציין כי איראן גיבשה רשימת דרישות משלה והבהיר כי עצם העובדה שאיראן הציגה את עמדותיה "לא צריכה להתפרש ככניעה".
