דובר משרד החוץ האיראני: פעולותיה של ארה"ב בשנה האחרונה "הרסו כל אמינות שיש לה בתחום הדיפלומטיה"

בתדרוך לעיתונאים שנערך היום בטהראן התייחס דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, לדיווחים על הצעה להפסקת אש ואמר כי צעדים כאלו "משמשים לעיתים קרובות כהפוגה בלבד עבור ארה"ב כדי להתארגן מחדש ולתכנן אסטרטגיה למתקפות עתידיות". דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות תסנים.

בנוגע למגעים הדיפלומטיים, אישר בקאא'י כי הועברה הצעה של 15 נקודות דרך מתווכים, אך איראן הגדירה אותה כ"מוגזמת ובלתי סבירה".