בראיון ל"פייננשל טיימס" התייחס טראמפ להמשך הלחימה באיראן ולמגעים על עסקה אפשרית. "אולי ניקח את האי ח'ארג, אולי לא. יש לנו הרבה אפשרויות"
דורון פסקין | 30 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ: "הדבר המועדף עליי הוא לקחת את הנפט באיראן; נוכל לכבוש את האי ח'ארג בקלות"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר במהלך ריאיון לעיתון "פייננשל טיימס" כי השתלטות על תעשיית הנפט האיראנית היא מבחינתו יעד מרכזי, וציין כי כוחות אמריקניים עשויים לכבוש את מרכז ייצוא הנפט באי ח'ארג. הריאיון נערך אתמול ופורסם היום.
"לומר לך את האמת, הדבר המועדף עליי הוא לקחת את הנפט באיראן", אמר. הוא השווה זאת למדיניות האמריקנית בוונצואלה, שם לדבריו ארה"ב מתכוונת לשלוט בתעשיית הנפט "לזמן בלתי מוגבל" לאחר הדחתו של הנשיא ניקולס מדורו בינואר.
דרך האי ח'ארג עובר רוב יצוא הנפט של איראן. טראמפ התייחס לכך וציין כי "אולי ניקח את האי ח'ארג, אולי לא. יש לנו הרבה אפשרויות". לדבריו, מהלך כזה "יחייב אותנו להיות שם לזמן מה". כשנשאל על יכולת ההגנה האיראנית באי, השיב: "אני לא חושב שיש להם הגנה כלשהי. נוכל לקחת אותו בקלות רבה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו