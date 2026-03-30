בראיון ל"פייננשל טיימס" התייחס טראמפ להמשך הלחימה באיראן ולמגעים על עסקה אפשרית. "אולי ניקח את האי ח'ארג, אולי לא. יש לנו הרבה אפשרויות"

דורון פסקין | 30 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "הדבר המועדף עליי הוא לקחת את הנפט באיראן; נוכל לכבוש את האי ח'ארג בקלות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר במהלך ריאיון לעיתון "פייננשל טיימס" כי השתלטות על תעשיית הנפט האיראנית היא מבחינתו יעד מרכזי, וציין כי כוחות אמריקניים עשויים לכבוש את מרכז ייצוא הנפט באי ח'ארג. הריאיון נערך אתמול ופורסם היום.

"לומר לך את האמת, הדבר המועדף עליי הוא לקחת את הנפט באיראן", אמר. הוא השווה זאת למדיניות האמריקנית בוונצואלה, שם לדבריו ארה"ב מתכוונת לשלוט בתעשיית הנפט "לזמן בלתי מוגבל" לאחר הדחתו של הנשיא ניקולס מדורו בינואר.

דרך האי ח'ארג עובר רוב יצוא הנפט של איראן. טראמפ התייחס לכך וציין כי "אולי ניקח את האי ח'ארג, אולי לא. יש לנו הרבה אפשרויות". לדבריו, מהלך כזה "יחייב אותנו להיות שם לזמן מה". כשנשאל על יכולת ההגנה האיראנית באי, השיב: "אני לא חושב שיש להם הגנה כלשהי. נוכל לקחת אותו בקלות רבה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 26 במרץ 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 26 במרץ 2026 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל בדרום לבנון, 27 במרץ 2026
לוחם בשריון נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמל לירן בן ציון ז"ל, בן 19 מחולון, נהרג במהלך הפעילות הקרקעית בלבנון; פגיעה בבית הזיקוק בחיפה | דיווח מתעדכן

מחאת "No Kings" בשיקגו, 28 במרץ 2026
מחאות "No Kings" שטפו את ארה"ב: זעם על טראמפ, על המלחמה באיראן ועל מדיניות ההגירה

אלמוג אמר

יותר מ-3,100 אירועים נרשמו בכל 50 המדינות; המארגנים דיברו על מיליוני משתתפים, ובכמה ערים בלטו גם גושי שמאל רדיקלי בשולי המחאה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ואמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, במהלך ביקורו של זלנסקי בקטאר
זלנסקי פונה למפרץ: ידע בהגנה אווירית תמורת השקעות

דורון פסקין

נשיא אוקראינה קיים בסוף השבוע סבב ביקורים בסעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות בניסיון להעמיק את שיתופי הפעולה הביטחוניים, הכלכליים והאנרגטיים בתמורה לידע, טכנולוגיה וניסיון מבצעי שנצברו במלחמה מול רוסיה

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 15 ביוני 2024
קאליבף: "האויב משדר בגלוי מסרי משא ומתן, אך בסתר הוא רוקם תוכניות למתקפה קרקעית"

דורון פסקין

יו"ר הפרלמנט האיראני הצהיר בנאום שנשא כי "אנו נמצאים במלחמת עולם גדולה", והבהיר: "כל עוד האמריקנים חותרים לכניעתה של איראן, תשובתנו ברורה: רחוקה מאיתנו ההשפלה"

ראש ממשלת מצרים, מוסטפא מדבולי, 1 בנובמבר 2025
השלכות המלחמה במפרץ: מצרים החלה בצמצום צריכת האנרגיה

דורון פסקין

זינוק חד במחירי האנרגיה הכפיל את חשבון היבוא המצרי ומוביל לקיצור שעות פעילות ולעבודה מרחוק. ראש הממשלה המצרי: "מתיחות אזורית ממושכת עלולה להצריך צעדים מחמירים עוד יותר"

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 28 במרץ 2026
ראש הממשלה: "הנחיתי להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת בלבנון"

צוות מגזין אפוק

חיל האוויר ביצע ביממה האחרונה יותר מ-140 תקיפות לעבר תשתיות של המשטר האיראני; צה"ל תקף אתר איראני מרכזי לייצור רכיבים לטילים בליסטיים | דיווח מתעדכן

