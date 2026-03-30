טראמפ: "הדבר המועדף עליי הוא לקחת את הנפט באיראן; נוכל לכבוש את האי ח'ארג בקלות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר במהלך ריאיון לעיתון "פייננשל טיימס" כי השתלטות על תעשיית הנפט האיראנית היא מבחינתו יעד מרכזי, וציין כי כוחות אמריקניים עשויים לכבוש את מרכז ייצוא הנפט באי ח'ארג. הריאיון נערך אתמול ופורסם היום.

"לומר לך את האמת, הדבר המועדף עליי הוא לקחת את הנפט באיראן", אמר. הוא השווה זאת למדיניות האמריקנית בוונצואלה, שם לדבריו ארה"ב מתכוונת לשלוט בתעשיית הנפט "לזמן בלתי מוגבל" לאחר הדחתו של הנשיא ניקולס מדורו בינואר.