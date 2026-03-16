לפי דיווח בעיתון "אל-אח'באר", הרשויות בלבנון פנו לשגרירות האוקראינית בביירות לאחר שהעניקה מקלט לפליט פלסטיני ממוצא סורי המחזיק באזרחות אוקראינית, וחשוד כי תכנן "פיגועים" בדאחיה

יוני בן מנחם | 16 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

שופרו של חיזבאללה טוען: לבנון דורשת מאוקראינה להסגיר חשוד בריגול למען המוסד

העיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, דיווח הבוקר כי הרשויות בלבנון פנו לשגרירות אוקראינה בביירות בדרישה להסגיר אדם החשוד כי פעל כסוכן עבור המוסד הישראלי והיה מעורב בתכנון פעולות טרור בשטח המדינה.

לפי העיתון, הפרשה מעוררת מתיחות דיפלומטית בביירות, לאחר שעל פי הדיווח מצא החשוד מקלט במתחם השגרירות האוקראינית בלבנון, שלטענת גורמים לבנונים אף פועלת לסייע בהוצאתו מהמדינה.

גורמים במנהל הכללי לביטחון הכללי בלבנון שצוטטו בדיווח אמרו כי נשלחה פנייה רשמית לנספח הביטחוני בשגרירות אוקראינה בדרישה להסגיר את החשוד, המבוקש על ידי מערכת המשפט הלבנונית בחשד למעורבות בהריגה או בניסיון להרוג אזרחים לבנונים. אותם גורמים הדגישו כי מבחינת לבנון מדובר ב"עניין ריבוני", וכי אין כל משא ומתן על העברתו לחו"ל.

רובע הדאחייה בביירות, 30 בנובמבר 2025

רובע הדאחייה בביירות, 30 בנובמבר 2025 | צילום: JOSEPH EID / AFP via Getty Images

