דורון פסקין | 16 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: משרד ההסברה הלבנוני הנחה כלי תקשורת רשמיים להפסיק להשתמש במילה "התנגדות" ולהחליפה במילה "חיזבאללה"
לפי דיווח באתר החדשות הלבנוני "אל-מודון", משרד ההסברה במדינה הוציא הנחיה לכלי התקשורת הרשמיים שלפיה יש למחוק את המילה "התנגדות" מן התכנים המשודרים ולהחליפה בביטוי "חיזבאללה". ההנחיה נוגעת לתכנים המתפרסמים בסוכנות הידיעות הלאומית, בטלוויזיה הלבנונית הרשמית וברדיו הלבנוני.
על פי הדיווח, בכלי תקשורת אלה כבר החל יישום ההנחיה: המילה "התנגדות" הוחלפה ב"חיזבאללה" בידיעות שפורסמו בימים האחרונים על בסיס הודעות הארגון השיעי, שבהן הופיע המונח "ההתנגדות האסלאמית".
לפי המקורות שצוטטו בדיווח בעילום שם, שר ההסברה הלבנוני, פול מורקוס, העביר את ההנחיה כחלק מיישום החלטות ממשלת לבנון, ובראשן העיקרון שלפיו המדינה היא היחידה המוסמכת להחליט על מלחמה ושלום.
