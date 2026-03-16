ארגון בשם "אסחאב אל-ימין אל-אסלאמיה", שהופיע רק בימים האחרונים, קיבל אחריות להצתות ולתקיפות נגד אתרים יהודיים בבלגיה ובהולנד; אתרים ערביים שניסו לנתח את הופעת הארגון החדש מצביעים על קשר מסתמן למשמרות המהפכה
דורון פסקין | 16 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
הארגון השיעי שמאחורי התקיפות על מוסדות יהודיים באירופה
ערוצים שיעיים ברשתות החברתיות פרסמו הלילה סרטון של ארגון בשם "אסחאב אל-ימין אל-אסלאמיה", שבו נטל הארגון אחריות על הצתת אתר יהודי באמסטרדם בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת. אותו ארגון קיבל אחריות גם על תקיפות נגד בתי כנסת בליאז' שבבלגיה וברוטרדם שבהולנד בשבוע שעבר.
האתר הערבי העצמאי "אלמנשאר" פרסם בשבת האחרונה כתבה העוסקת בארגון. בכתבה נטען כי "ניתוח מדוקדק של סמליה, הצהרותיה וערוצי הפצת הסרטונים של התנועה חושף קשרים עמוקים לציר השיעי החמוש הפועל בחסות טהראן".
במקביל, גם האתר "בוואבת אלחרכאת אל-אסלאמיה", העוקב אחר פעילות תנועות וארגונים אסלאמיים, פרסם כתבה בנושא והדגיש כי מדובר בארגון שהופיע רק בימים האחרונים.
