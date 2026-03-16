הארגון השיעי שמאחורי התקיפות על מוסדות יהודיים באירופה

ערוצים שיעיים ברשתות החברתיות פרסמו הלילה סרטון של ארגון בשם "אסחאב אל-ימין אל-אסלאמיה", שבו נטל הארגון אחריות על הצתת אתר יהודי באמסטרדם בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת. אותו ארגון קיבל אחריות גם על תקיפות נגד בתי כנסת בליאז' שבבלגיה וברוטרדם שבהולנד בשבוע שעבר.

האתר הערבי העצמאי "אלמנשאר" פרסם בשבת האחרונה כתבה העוסקת בארגון. בכתבה נטען כי "ניתוח מדוקדק של סמליה, הצהרותיה וערוצי הפצת הסרטונים של התנועה חושף קשרים עמוקים לציר השיעי החמוש הפועל בחסות טהראן".