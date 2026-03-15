כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לדברי נשיא אוקראינה, "כרגע מדובר בהעברת ידע מלאה על אופן ההתמודדות עם כטב"מים מסוג 'שהאד'. השלב הבא יהיה 'עסקת כטב"מים' – הסכמים ארוכי טווח עם המדינות הללו"

דורון פסקין | 15 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

זלנסקי: אוקראינה שלחה עשרות מומחים למזרח התיכון כדי לסייע בהתמודדות עם כטב"מים איראניים

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר כי קייב שלחה צוותי מומחים "רציניים" למדינות במזרח התיכון, במטרה לספק סיוע מקצועי וטכני בהתמודדות עם כטב"מים איראניים מסוג "שהאד". דבריו נאמרו אתמול במהלך מפגש עם עיתונאים ופורסמו היום בתקשורת האוקראינית.

זלנסקי הסביר כי הידע האוקראיני רלוונטי במיוחד, מאחר שכטב"מי "שהאד" משמשים הן את רוסיה במלחמה נגד אוקראינה והן זירות נוספות באזור.

עם זאת, הוא הדגיש כי לא מדובר במעורבות צבאית ישירה. "שלחנו שלוש קבוצות רציניות, שכל אחת מהן מונה עשרות אנשים", אמר. "הן מסוגלות לבצע הערכת מומחים ולהראות כיצד המערכות צריכות לפעול. זה לא קשור להשתתפות במבצעים – אנחנו לא נלחמים באיראן".

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 24 בפברואר 2026

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 24 בפברואר 2026 | צילום: Tetiana DZHAFAROVA / AFP via Getty Images

שתפו: