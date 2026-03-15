זלנסקי: אוקראינה שלחה עשרות מומחים למזרח התיכון כדי לסייע בהתמודדות עם כטב"מים איראניים

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר כי קייב שלחה צוותי מומחים "רציניים" למדינות במזרח התיכון, במטרה לספק סיוע מקצועי וטכני בהתמודדות עם כטב"מים איראניים מסוג "שהאד". דבריו נאמרו אתמול במהלך מפגש עם עיתונאים ופורסמו היום בתקשורת האוקראינית.

זלנסקי הסביר כי הידע האוקראיני רלוונטי במיוחד, מאחר שכטב"מי "שהאד" משמשים הן את רוסיה במלחמה נגד אוקראינה והן זירות נוספות באזור.