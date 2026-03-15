נמשכים הקרבות בין אפגניסטן לפקיסטן; הוכחשו שמועות על חיסול מנהיג הטליבאן

על רקע המשך הלחימה בגבול בין פקיסטן לאפגניסטן, שמועות שהופצו אמש ברשתות החברתיות על חיסולו של מנהיג הטליבאן, חיבתאללה אח'ונדזאדה, אינן מקבלות בשלב זה אישור ממקור רשמי.

מקור בכיר בממשלת הטליבאן, המקורב לאח'ונדזאדה, אמר היום לעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי מטוסי קרב פקיסטניים תקפו בלילה שבין שבת לראשון אתר אבטחה של מנהיג התנועה הג'יהאדיסטית השולטת באפגניסטן, ואף ביצעו תקיפות סמוך למקום מגוריו בקנדהאר.