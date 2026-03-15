היום ה-15 למבצע "שאגת הארי" – במהלך הלילה זוהו כ-10 שיגורים מאיראן וכעשרות בודדות של שיגורים מלבנון | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 15 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

תקיפות נרחבות במערב איראן; מספר מטחים הבוקר לעבר צפון הארץ

10:28 - כלי תקשורת בעיראק מדווחים כי בכיר במיליציה העיראקית הפרו איראנית "גדודי חיזבאללה" חוסל.

לפי הדיווחים, המחוסל הוא אבו עלי אל-עאמרי, שנהרג בתקיפה ממוקדת בבגדד. שמו האמיתי הוא ויסאם עטיה חוסיין אל-עאמרי. הוא היה מנהיג בולט בגדודי חיזבאללה ותואר כיועץ בכיר ואחראי על יחידת הטילים של ארגון הטרור.

מתקפה ישראלית בביירות, 13 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מטוסים ממריאים מסיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן, 3 במרץ 2026
אמיר אביבי: "ארה"ב לא מתקרבת לבלימה – היא רק מתחילה"

אורן שלום

בריאיון לאפוק אומר תא"ל (מיל') אמיר אביבי כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, עדיין בונה את הכוח וטרם הגיעה לקצב המקסימלי, ומעריך כי מאחורי הקצב המדוד מסתתרת תוכנית רחבה לשינוי מאזן הכוחות האזורי

טראמפ הודיע הלילה כי ארה"ב תקפה את האי חארג'; לא הותקפו מתקני נפט

אורן שלום

נשיא ארה"ב הבהיר כי אם איראן או כל גורם אחר "יעשו משהו כדי להפריע למעבר החופשי והבטוח של ספינות דרך מצר הורמוז", הוא ישקול מחדש את ההחלטה שלא להשמיד את מתקני הנפט שעל האי

עשן מיתמר לאחר תקיפה אווירית בטהראן, 13 במרץ 2026
טראמפ: נקווה שמדינות רבות ישלחו ספינות מלחמה כדי לשמור על מצר הורמוז פתוח

צוות מגזין אפוק

שר הביטחון: "המאבק מול איראן עולה מדרגה ונכנס לשלב ההכרעה"; באיראן דווח שהותקפו סניפי בנק אמריקניים בבחריין ודובאי | דיווח מתעדכן

הסוציולוגית והפוליטולוגית האיראנית-צרפתייה, מהנאז שיראלי
"הם מחכים לרגע המתאים": מה שומעת מהנאז שיראלי מתוך איראן

מאיה מזרחי

הסוציולוגית והפוליטולוגית האיראנית-צרפתייה טוענת שכבר יותר מ-15 שנה בנתה דרך הרשתות החברתיות רשת קשר עם עשרות אלפי צעירים איראנים. עכשיו, כשהמלחמה מטלטלת את איראן והאזור כולו, היא מבקשת להקשיב לא לפרשנים שבחוץ, אלא לאנשים שבתוך המדינה – אלה שלדבריה כבר חושבים על היום שאחרי

מכלית נפט רוסית, 1 במרץ 2026
מחיר הנפט ממשיך לעלות; ארה"ב מקלה זמנית בסנקציות על רוסיה

צוות מגזין אפוק

שר האוצר האמריקני הודיע הלילה על הקלה זמנית בסנקציות, שתאפשר רכישת נפט רוסי שכבר נמצא בים

תקיפות צה״ל בביירות, לבנון, 12 במרץ 2026
צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות המשטר בטהראן

צוות מגזין אפוק

57 פצועים קל ואחד באורח בינוני מפגיעה ביישוב זרזיר בצפון; הבוקר הותקף גשר א-זרריה בנהר הליטני המשמש את חיזבאללה כמעבר מרכזי | דיווח מתעדכן

