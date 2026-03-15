היום ה-15 למבצע "שאגת הארי" – במהלך הלילה זוהו כ-10 שיגורים מאיראן וכעשרות בודדות של שיגורים מלבנון | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 15 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
תקיפות נרחבות במערב איראן; מספר מטחים הבוקר לעבר צפון הארץ
10:28 - כלי תקשורת בעיראק מדווחים כי בכיר במיליציה העיראקית הפרו איראנית "גדודי חיזבאללה" חוסל.
לפי הדיווחים, המחוסל הוא אבו עלי אל-עאמרי, שנהרג בתקיפה ממוקדת בבגדד. שמו האמיתי הוא ויסאם עטיה חוסיין אל-עאמרי. הוא היה מנהיג בולט בגדודי חיזבאללה ותואר כיועץ בכיר ואחראי על יחידת הטילים של ארגון הטרור.
