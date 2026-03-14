נשיא ארה"ב הבהיר כי אם איראן או כל גורם אחר "יעשו משהו כדי להפריע למעבר החופשי והבטוח של ספינות דרך מצר הורמוז", הוא ישקול מחדש את ההחלטה שלא להשמיד את מתקני הנפט שעל האי

אורן שלום | 14 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ הודיע הלילה כי ארה"ב תקפה את האי חארג'; לא הותקפו מתקני נפט

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי ארה"ב תקפה את האי חארג', המשמש כמסוף הנפט הגולמי המרכזי באיראן וכנמל ימי לייצוא של כ-90% מהנפט האיראני.

לדבריו, "פיקוד המרכז של ארה"ב ביצע אחת מפשיטות ההפצצה החזקות ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון, והשמיד לחלוטין כל יעד צבאי שבכתר המלכותי של איראן – האי חארג'".

צילום: public domain

צילום: public domain

