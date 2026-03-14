נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן; שגרירות ארה"ב בבגדד הותקפה על ידי כטב"מ

10:28 - סוכנות הידיעות "מהר" האיראנית דיווחה לפני זמן קצר כי למרות התקיפות הבוקר על האי חארג', המצב בו נמצא "תחת שליטה".

לפי הדיווח, כל עובדי תעשיית הנפט באי במצב בריאותי טוב ואיש מהם לא נפגע. עוד נמסר כי לפי "בדיקה ראשונית" נראה שתשתית הנפט באי לא נפגעה.