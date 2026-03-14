היום ה-15 למבצע "שאגת הארי": בעיראק דווח על ניסיון לחסל את מזכ"ל ארגון גדודי חיזבאללה המקומי; חמאס הביע תמיכה בזכות של איראן להגן על עצמה מול "התוקפנות האמריקנית-ציונית" | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 14 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן; שגרירות ארה"ב בבגדד הותקפה על ידי כטב"מ
10:28 - סוכנות הידיעות "מהר" האיראנית דיווחה לפני זמן קצר כי למרות התקיפות הבוקר על האי חארג', המצב בו נמצא "תחת שליטה".
לפי הדיווח, כל עובדי תעשיית הנפט באי במצב בריאותי טוב ואיש מהם לא נפגע. עוד נמסר כי לפי "בדיקה ראשונית" נראה שתשתית הנפט באי לא נפגעה.
9:57 - טראמפ הלילה: ארה"ב תקפה את האי חארג'; לא הותקפו מתקני נפט - קראו כאן
