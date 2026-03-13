כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שר האוצר האמריקני הודיע הלילה על הקלה זמנית בסנקציות, שתאפשר רכישת נפט רוסי שכבר נמצא בים

צוות מגזין אפוק | 13 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

מחיר הנפט ממשיך לעלות; ארה"ב מקלה זמנית בסנקציות על רוסיה

מחירי הנפט בשוק העולמי ממשיכים לטפס בעקבות המלחמה באיראן: מחיר חבית מסוג ברנט עלה היום לכ-101.5 דולר, ואילו מחיר חבית מסוג WTI הגיע ל-96.5 דולר.

שר האוצר של ארה"ב, סקוט בסנט, הודיע הלילה ב-X כי "על מנת להרחיב את היצע האספקה הקיים בשוק העולמי, משרד האוצר האמריקני מעניק אישור זמני שיאפשר למדינות לרכוש נפט רוסי התקוע כעת בים. מדובר בצעד קצר טווח ומצומצם בהיקפו, שחל רק על נפט שכבר נמצא במעבר, ולא צפוי להעניק תועלת כספית משמעותית לממשלת רוסיה, שמרבית הכנסותיה מאנרגיה נובעות ממסים המוטלים בנקודת ההפקה". האישור יהיה בתוקף עד ה-11 באפריל.

מכלית נפט רוסית, 1 במרץ 2026

מכלית נפט רוסית, 1 במרץ 2026 | צילום: NICOLAS MAETERLINCK / Belga / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תקיפות צה״ל בביירות, לבנון, 12 במרץ 2026
צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות המשטר בטהראן

צוות מגזין אפוק

57 פצועים קל ואחד באורח בינוני מפגיעה ביישוב זרזיר בצפון; הבוקר הותקף גשר א-זרריה בנהר הליטני המשמש את חיזבאללה כמעבר מרכזי | דיווח מתעדכן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "אנחנו יוצרים תנאים מיטביים להפלת המשטר. אין ודאות שהעם האיראני יפיל אותו"

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו

מטוס F-16 טורקי, 9 ביוני 2023
הצעד של טורקיה שמעורר שאלה משפטית בין לאומית ועשוי ליצור מתיחות מול ארה"ב | פרשנות

דורון פסקין

על רקע המתיחות באזור, הציבה השבוע טורקיה מטוסי קרב בצפון קפריסין. הצעד מעלה מחדש את המחלוקת על מעמד קפריסין ועל חוקיות המהלך

יו״ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בכנס של של אש"ף ברמאללה, 23 באפריל 2025
זכויות, שוויון ושריעה: הסתירות שבטיוטת החוקה הפלסטינית החדשה

אורן שלום

ברמאללה מציגים את טיוטת החוקה הפלסטינית כמהלך של דמוקרטיזציה ורפורמה, אך פרופ' קובי מיכאל, לשעבר ראש אגף הפלסטינים במשרד לנושאים אסטרטגיים, אומר בריאיון לאפוק כי מדובר במסמך בעייתי. "זהו מסמך חשוב בעיקר עבור ישראלים, מפני שהוא חושף את נקודת המוצא הפסיכולוגית והפוליטית של ההנהגה הפלסטינית"

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, 18 במרץ 2020
ספרד משיקה מערכת למעקב אחרי "שיח שנאה" ברשתות; הימין מזהיר מפני צנזורה

צוות אפוק

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הציג כלי חדש בשם HODIO, שנועד למדוד את היקף תכני השנאה והקיטוב ברשתות החברתיות. הממשלה טוענת כי מדובר במהלך להגברת השקיפות והמאבק בגזענות, אך מתנגדיה מזהירים מפני פיקוח ממשלתי על חופש הביטוי

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025
דיווחים בלבנון: ביירות נערכת לאפשרות של מגעים עקיפים עם ישראל בתיווך קפריסין

דורון פסקין

על רקע ההסלמה באזור, דווח כי לבנון ממתינה לתשובה שתועבר דרך הצד הקפריסאי "בשעות הקרובות". בשלב זה לא התקבל אישור רשמי מישראל

שתפו: