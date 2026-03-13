מחיר הנפט ממשיך לעלות; ארה"ב מקלה זמנית בסנקציות על רוסיה

מחירי הנפט בשוק העולמי ממשיכים לטפס בעקבות המלחמה באיראן: מחיר חבית מסוג ברנט עלה היום לכ-101.5 דולר, ואילו מחיר חבית מסוג WTI הגיע ל-96.5 דולר.

שר האוצר של ארה"ב, סקוט בסנט, הודיע הלילה ב-X כי "על מנת להרחיב את היצע האספקה הקיים בשוק העולמי, משרד האוצר האמריקני מעניק אישור זמני שיאפשר למדינות לרכוש נפט רוסי התקוע כעת בים. מדובר בצעד קצר טווח ומצומצם בהיקפו, שחל רק על נפט שכבר נמצא במעבר, ולא צפוי להעניק תועלת כספית משמעותית לממשלת רוסיה, שמרבית הכנסותיה מאנרגיה נובעות ממסים המוטלים בנקודת ההפקה". האישור יהיה בתוקף עד ה-11 באפריל.