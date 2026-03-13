כניסה
57 פצועים קל ואחד באורח בינוני מפגיעה ביישוב זרזיר בצפון; הבוקר הותקף גשר א-זרריה בנהר הליטני המשמש את חיזבאללה כמעבר מרכזי | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 13 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות המשטר בטהראן

09:21 - הלילה: נפילה ביישוב זרזיר בצפון הארץ

מדוברות כבאות והצלה לישראל, מחוז צפון, נמסר כי מדובר על פגיעה ישירה של טיל לאחר מטח לצפון, במתחם של ארבעה בתים פרטיים. בית אחד ניזוק קשות ושאר הבתים נפגעו מהדף ורסיסים.

מספר כלי רכב נפגעו ושריפה פרצה במבנה יביל סמוך וגלשה לשטח הפתוח.

תקיפות צה״ל בביירות, לבנון, 12 במרץ 2026

תקיפות צה״ל בביירות, לבנון, 12 במרץ 2026 | צילום: IBRAHIM AMRO / AFP via Getty Images

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "אנחנו יוצרים תנאים מיטביים להפלת המשטר. אין ודאות שהעם האיראני יפיל אותו"

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו

מטוס F-16 טורקי, 9 ביוני 2023
הצעד של טורקיה שמעורר שאלה משפטית בין לאומית ועשוי ליצור מתיחות מול ארה"ב | פרשנות

דורון פסקין

על רקע המתיחות באזור, הציבה השבוע טורקיה מטוסי קרב בצפון קפריסין. הצעד מעלה מחדש את המחלוקת על מעמד קפריסין ועל חוקיות המהלך

יו״ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בכנס של של אש"ף ברמאללה, 23 באפריל 2025
זכויות, שוויון ושריעה: הסתירות שבטיוטת החוקה הפלסטינית החדשה

אורן שלום

ברמאללה מציגים את טיוטת החוקה הפלסטינית כמהלך של דמוקרטיזציה ורפורמה, אך פרופ' קובי מיכאל, לשעבר ראש אגף הפלסטינים במשרד לנושאים אסטרטגיים, אומר בריאיון לאפוק כי מדובר במסמך בעייתי. "זהו מסמך חשוב בעיקר עבור ישראלים, מפני שהוא חושף את נקודת המוצא הפסיכולוגית והפוליטית של ההנהגה הפלסטינית"

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, 18 במרץ 2020
ספרד משיקה מערכת למעקב אחרי "שיח שנאה" ברשתות; הימין מזהיר מפני צנזורה

צוות אפוק

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הציג כלי חדש בשם HODIO, שנועד למדוד את היקף תכני השנאה והקיטוב ברשתות החברתיות. הממשלה טוענת כי מדובר במהלך להגברת השקיפות והמאבק בגזענות, אך מתנגדיה מזהירים מפני פיקוח ממשלתי על חופש הביטוי

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025
דיווחים בלבנון: ביירות נערכת לאפשרות של מגעים עקיפים עם ישראל בתיווך קפריסין

דורון פסקין

על רקע ההסלמה באזור, דווח כי לבנון ממתינה לתשובה שתועבר דרך הצד הקפריסאי "בשעות הקרובות". בשלב זה לא התקבל אישור רשמי מישראל

הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר
הפרקליט הצבאי הראשי החליט להורות על ביטול כתב האישום בפרשת "שדה תימן"

אורן שלום

דובר צה"ל הודיע על החלטתו של אלוף איתי אופיר: "הצטברותן של כלל נסיבות חריגות, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפצ"ר את ביטולו של כתב האישום"

