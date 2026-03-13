57 פצועים קל ואחד באורח בינוני מפגיעה ביישוב זרזיר בצפון; הבוקר הותקף גשר א-זרריה בנהר הליטני המשמש את חיזבאללה כמעבר מרכזי | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 13 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות המשטר בטהראן
09:21 - הלילה: נפילה ביישוב זרזיר בצפון הארץ
מדוברות כבאות והצלה לישראל, מחוז צפון, נמסר כי מדובר על פגיעה ישירה של טיל לאחר מטח לצפון, במתחם של ארבעה בתים פרטיים. בית אחד ניזוק קשות ושאר הבתים נפגעו מהדף ורסיסים.
מספר כלי רכב נפגעו ושריפה פרצה במבנה יביל סמוך וגלשה לשטח הפתוח.
