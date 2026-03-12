ראש הממשלה: "אנחנו יוצרים תנאים מיטביים להפלת המשטר. אין ודאות שהעם האיראני יפיל אותו"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים הערב מסיבת עיתונאים במהלכה התייחס להישגים עד כה במבצע "שאגת הארי" ולמטרות להמשך הלחימה. זהו סיכום עיקרי דבריו:

• חיסלנו את הרודן הישן, והרודן החדש, מוג'תבא, הבובה של משמרות המהפכה, אינו יכול להראות את פניו בציבור.

• אני אומר לעם האיראני הרגע שבו תוכלו לצאת לדרך חדשה של חירות, הרגע הזה הולך ומתקרב. אנחנו עומדים לצידכם. אנחנו עוזרים לכם, אבל בסופו של יום זה תלוי בכם. זה בידיים שלכם.