ברמאללה מציגים את טיוטת החוקה הפלסטינית כמהלך של דמוקרטיזציה ורפורמה, אך פרופ' קובי מיכאל, לשעבר ראש אגף הפלסטינים במשרד לנושאים אסטרטגיים, אומר בריאיון לאפוק כי מדובר במסמך בעייתי. "זהו מסמך חשוב בעיקר עבור ישראלים, מפני שהוא חושף את נקודת המוצא הפסיכולוגית והפוליטית של ההנהגה הפלסטינית"

אורן שלום | 12 במרץ 2026 | חדשות | 5 דק׳

זכויות, שוויון ושריעה: הסתירות שבטיוטת החוקה הפלסטינית החדשה

בפברואר 2026 הועברה לאישורו של יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, טיוטת חוקה פלסטינית חדשה – מסמך שאמור לשמש בסיס חוקתי למדינה פלסטינית עתידית, ושברמאללה מציגים כחלק ממהלך של רפורמות ודמוקרטיזציה.

הטיוטה נוסחה בידי ועדה בת 17 חברים, על רקע לחץ גובר מצד המערב, ובעיקר מצד האיחוד האירופי, לקדם שינויים חוקתיים ומנהליים כתנאי להמשך התמיכה הכספית ברשות. ברקע ניצב גם מאמץ של הרשות להציג את עצמה ככתובת רלוונטית לכל הסדר עתידי ברצועת עזה.

אם תאושר בידי עבאס והגופים המוסמכים, היא אמורה לעלות בהמשך למשאל עם בקרב הפלסטינים, בשטחי הרשות ובתפוצות.

יו״ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בכנס של של אש"ף ברמאללה, 23 באפריל 2025

יו״ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בכנס של של אש"ף ברמאללה, 23 באפריל 2025 | צילום: ZAIN JAAFAR/AFP via Getty Images

