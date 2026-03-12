זכויות, שוויון ושריעה: הסתירות שבטיוטת החוקה הפלסטינית החדשה

בפברואר 2026 הועברה לאישורו של יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, טיוטת חוקה פלסטינית חדשה – מסמך שאמור לשמש בסיס חוקתי למדינה פלסטינית עתידית, ושברמאללה מציגים כחלק ממהלך של רפורמות ודמוקרטיזציה.

הטיוטה נוסחה בידי ועדה בת 17 חברים, על רקע לחץ גובר מצד המערב, ובעיקר מצד האיחוד האירופי, לקדם שינויים חוקתיים ומנהליים כתנאי להמשך התמיכה הכספית ברשות. ברקע ניצב גם מאמץ של הרשות להציג את עצמה ככתובת רלוונטית לכל הסדר עתידי ברצועת עזה.