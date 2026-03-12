ספרד משיקה מערכת למעקב אחרי "שיח שנאה" ברשתות; הימין מזהיר מפני צנזורה

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, הציג ב-11 במרץ מערכת חדשה לניתוח התפשטות "שיח שנאה" ברשתות החברתיות, במסגרת מהלך שמקדמת ממשלתו כדי לעקוב אחר נוכחותם, תפוצתם והשפעתם של תכנים מסוג זה במרחב הדיגיטלי.

המערכת, שנקראת HODIO – ראשי תיבות בספרדית של "טביעת הרגל של השנאה והקיטוב" – תאפשר לממשלה, לדבריה, לעקוב באופן שיטתי אחר היקף התכנים שהיא מגדירה כשיח שנאה ברשת. הכלי מקודם בידי משרד ההכלה של ספרד, באמצעות המצפה הספרדי לגזענות ולשנאת זרים (OBERAXE), וצפוי לפרסם פעמיים בשנה דירוגים שיציגו את שכיחות "שיח השנאה" בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.