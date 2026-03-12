ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הציג כלי חדש בשם HODIO, שנועד למדוד את היקף תכני השנאה והקיטוב ברשתות החברתיות. הממשלה טוענת כי מדובר במהלך להגברת השקיפות והמאבק בגזענות, אך מתנגדיה מזהירים מפני פיקוח ממשלתי על חופש הביטוי
ספרד משיקה מערכת למעקב אחרי "שיח שנאה" ברשתות; הימין מזהיר מפני צנזורה
ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, הציג ב-11 במרץ מערכת חדשה לניתוח התפשטות "שיח שנאה" ברשתות החברתיות, במסגרת מהלך שמקדמת ממשלתו כדי לעקוב אחר נוכחותם, תפוצתם והשפעתם של תכנים מסוג זה במרחב הדיגיטלי.
המערכת, שנקראת HODIO – ראשי תיבות בספרדית של "טביעת הרגל של השנאה והקיטוב" – תאפשר לממשלה, לדבריה, לעקוב באופן שיטתי אחר היקף התכנים שהיא מגדירה כשיח שנאה ברשת. הכלי מקודם בידי משרד ההכלה של ספרד, באמצעות המצפה הספרדי לגזענות ולשנאת זרים (OBERAXE), וצפוי לפרסם פעמיים בשנה דירוגים שיציגו את שכיחות "שיח השנאה" בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
בהודעת הממשלה נמסר כי HODIO יאפשר לחשב ולפרסם מעת לעת "מדד של שנאה וקיטוב בכל רשת חברתית", שיכלול את שיעור השכיחות של התוכן, את רמת ההגברה שלו ואת השפעתו. לפי ההודעה, המערכת מבוססת על "מערכת אנליטית משולבת" הבוחנת תכנים ציבוריים ברשתות החברתיות ומזהה ביטויי שנאה וקיטוב.
