דיווחים בלבנון: ביירות נערכת לאפשרות של מגעים עקיפים עם ישראל בתיווך קפריסין

על רקע ההסלמה בלבנון, מתרבים היום הדיווחים שלפיהם ביירות נערכת לאפשרות של משא ומתן מדיני עקיף עם ישראל, בתיווך קפריסין ובחסות בין-לאומית. עם זאת, לפי אותם דיווחים, ירושלים טרם נתנה אישור רשמי למהלך.

לפי דיווח בערוץ אל-ג'דיד הלבנוני, לבנון ממתינה לתשובה שתועבר דרך הצד הקפריסאי "בשעות הקרובות", אך בינתיים כבר החלו דיונים בשמות חברי המשלחת הלבנונית.