על רקע ההסלמה באזור, דווח כי לבנון ממתינה לתשובה שתועבר דרך הצד הקפריסאי "בשעות הקרובות". בשלב זה לא התקבל אישור רשמי מישראל
דורון פסקין | 12 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווחים בלבנון: ביירות נערכת לאפשרות של מגעים עקיפים עם ישראל בתיווך קפריסין
על רקע ההסלמה בלבנון, מתרבים היום הדיווחים שלפיהם ביירות נערכת לאפשרות של משא ומתן מדיני עקיף עם ישראל, בתיווך קפריסין ובחסות בין-לאומית. עם זאת, לפי אותם דיווחים, ירושלים טרם נתנה אישור רשמי למהלך.
לפי דיווח בערוץ אל-ג'דיד הלבנוני, לבנון ממתינה לתשובה שתועבר דרך הצד הקפריסאי "בשעות הקרובות", אך בינתיים כבר החלו דיונים בשמות חברי המשלחת הלבנונית.
המשלחת, שאמורה לצאת לקפריסין אם היוזמה אכן תצא לפועל, צפויה לכלול את השגריר פול סאלם, הנחשב למומחה לדיפלומטיה; את מזכ"ל משרד החוץ הלבנוני, עבד א-סתאר עיסא; וכן נציג דרוזי שזהותו טרם הוכרעה. בין המועמדים לתפקיד הוזכרו השגריר חלים אבו פח'ר א-דין וקצין הצבא בדימוס שווקי אבו נסר.
