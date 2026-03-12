משרד ההגנה באנקרה מחה על הצבת סוללת פטריוט באי קרפתוס, וטען כי המהלך מפר את מעמד האיים המפורזים ופוגע ביחסי השכנות בין המדינות
דורון פסקין | 12 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
טורקיה מאשימה את יוון: הצבת מערכת פטריוט באי האגאי מנוגדת להסכמים
משרד ההגנה של טורקיה פרסם היום הצהרה רשמית נגד צעדי יוון בים האגאי, וטען כי הם מנוגדים להסכמים הקיימים ופוגעים במאמצים לשמור על יחסי שכנות תקינים בין שתי המדינות.
ההצהרה פורסמה בעקבות פריסת מערכת ההגנה האווירית פטריוט על ידי יוון באי קרפתוס שבמזרח הים האגאי, על רקע המלחמה באיראן. לטענת אנקרה, מדובר באי שמעמדו מחייב פירוז, ולכן הצבת המערכת מהווה הפרה של ההסכמות הקיימות.
בהודעה, שפורסמה בסוכנות הידיעות הטורקית הרשמית "אנאדולו", נמסר כי טורקיה עוקבת מקרוב אחר המהלכים הצבאיים של יוון באזור.
