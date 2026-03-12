כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משרד ההגנה באנקרה מחה על הצבת סוללת פטריוט באי קרפתוס, וטען כי המהלך מפר את מעמד האיים המפורזים ופוגע ביחסי השכנות בין המדינות

דורון פסקין | 12 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טורקיה מאשימה את יוון: הצבת מערכת פטריוט באי האגאי מנוגדת להסכמים

משרד ההגנה של טורקיה פרסם היום הצהרה רשמית נגד צעדי יוון בים האגאי, וטען כי הם מנוגדים להסכמים הקיימים ופוגעים במאמצים לשמור על יחסי שכנות תקינים בין שתי המדינות.

ההצהרה פורסמה בעקבות פריסת מערכת ההגנה האווירית פטריוט על ידי יוון באי קרפתוס שבמזרח הים האגאי, על רקע המלחמה באיראן. לטענת אנקרה, מדובר באי שמעמדו מחייב פירוז, ולכן הצבת המערכת מהווה הפרה של ההסכמות הקיימות.

בהודעה, שפורסמה בסוכנות הידיעות הטורקית הרשמית "אנאדולו", נמסר כי טורקיה עוקבת מקרוב אחר המהלכים הצבאיים של יוון באזור.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס | צילום: Marco Simoncelli / AFP via Getty Images, Nasser Nasser / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר
הפרקליט הצבאי הראשי החליט להורות על ביטול כתב האישום בפרשת "שדה תימן"

אורן שלום

דובר צה"ל הודיע על החלטתו של אלוף איתי אופיר: "הצטברותן של כלל נסיבות חריגות, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפצ"ר את ביטולו של כתב האישום"

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: "יש לנצל את כל היכולות כדי לסגור את מיצר הורמוז; סיכלנו ניסיונות לחלק את המדינה"

דורון פסקין

המנהיג העליון החדש פרסם הצהרה ראשונה מאז מונה לתפקיד. "הותקפנו מבסיסי אויב במדינות שכנות, ואנו נאלצים להגיב"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני אישר כי מוג'תבא ח'מינאי נפצע במהלך המלחמה

צוות אפוק

אסמאעיל בקאאי מסר בריאיון כי המנהיג העליון החדש "פצוע, אבל מצבו תקין"

מכלי אחסון נפט בטקסס, 19 ביוני 2025
לאחר יומיים של רגיעה יחסית, מחירי הנפט שוב עולים

צוות אפוק

התקיפות נגד כלי שיט במפרץ והקושי לייצא דרך מצר הורמוז דוחפים את המחירים למעלה. נשיא ארה"ב התייחס הלילה לנושא: "זהו מחיר קטן לשלם עבור ביטחון ושלום"

תקיפה ישראלית הלילה בדאחיה בביירות, 11-12 במרץ 2026
שר הביטחון ישראל כ"ץ: "הנחינו את צה"ל להיערך להרחבת הפעילות בלבנון"

צוות מגזין אפוק

היום ה-13 למבצע "שאגת הארי": חוסל מנהל הלחימה של "כוח רדואן" בדרום לבנון; משמרות המהפכה הודיעו על תקיפת מכלית במפרץ | דיווח מתעדכן

מזכ''ל חיזבאללה, נעים קאסם
חיזבאללה הודיע על פתיחת מבצע נגד ישראל

דורון פסקין

לפי הודעה שפרסם ארגון הטרור, המבצע יקרא "אל-עסף אל-מאכול", ביטוי מהקוראן המתאר מצב של הרס מוחלט

שתפו: