התקיפות נגד כלי שיט במפרץ והקושי לייצא דרך מצר הורמוז דוחפים את המחירים למעלה. נשיא ארה"ב התייחס הלילה לנושא: "זהו מחיר קטן לשלם עבור ביטחון ושלום"
לאחר יומיים של רגיעה יחסית, מחירי הנפט שוב עולים
לאחר רגיעה יחסית ביומיים האחרונים, מחירי הנפט שבים הבוקר לזנק בשוק העולמי.
מחיר חבית ברנט נסחר סביב 100 דולר, לאחר עלייה יומית של כ-8.6%, ואילו מחיר חבית WTI חצה את רף 94 הדולרים, עם עלייה של כ-8%.
הזינוק נרשם על רקע המשך התקיפות נגד כלי שיט באזור המפרץ, לצד הפחתת תפוקת הנפט מצד כמה מדינות באזור, בעקבות הקושי להמשיך לייצא דרך מצר הורמוז.
