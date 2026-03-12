לאחר יומיים של רגיעה יחסית, מחירי הנפט שוב עולים

לאחר רגיעה יחסית ביומיים האחרונים, מחירי הנפט שבים הבוקר לזנק בשוק העולמי.

מחיר חבית ברנט נסחר סביב 100 דולר, לאחר עלייה יומית של כ-8.6%, ואילו מחיר חבית WTI חצה את רף 94 הדולרים, עם עלייה של כ-8%.