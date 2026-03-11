לפי הודעה שפרסם ארגון הטרור, המבצע יקרא "אל-עסף אל-מאכול", ביטוי מהקוראן המתאר מצב של הרס מוחלט
דורון פסקין | 11 במרץ 2026 | חדשות | 0 דק׳
חיזבאללה הודיע על פתיחת מבצע נגד ישראל
חיזבאללה הודיע הערב על פתיחת מבצע בשם "אל-עסף אל-מאכול", שמשמעותו בעברית היא "המוץ האכול".
מדובר בביטוי קוראני מובהק, הלקוח מסורת "אל-פיל", המתאר הרס מוחלט - מצב שבו האויב הופך לשאריות תבן או קש שנלעסו ונפלטו.
במקביל להכרזה על המבצע, שיגר חיזבאללה עשרות רקטות וכטב"מים לעבר יישובי הצפון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו