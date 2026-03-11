כניסה
לפי הודעה שפרסם ארגון הטרור, המבצע יקרא "אל-עסף אל-מאכול", ביטוי מהקוראן המתאר מצב של הרס מוחלט

דורון פסקין | 11 במרץ 2026 | חדשות | 0 דק׳

חיזבאללה הודיע על פתיחת מבצע נגד ישראל

חיזבאללה הודיע הערב על פתיחת מבצע בשם "אל-עסף אל-מאכול", שמשמעותו בעברית היא "המוץ האכול".

מדובר בביטוי קוראני מובהק, הלקוח מסורת "אל-פיל", המתאר הרס מוחלט - מצב שבו האויב הופך לשאריות תבן או קש שנלעסו ונפלטו.

במקביל להכרזה על המבצע, שיגר חיזבאללה עשרות רקטות וכטב"מים לעבר יישובי הצפון.

מזכ''ל חיזבאללה, נעים קאסם

ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

סמל סוכנות האנרגיה הבין-לאומית על מבנה הארגון בוינה, 2 במרץ 2026
סוכנות האנרגיה הבין-לאומית החליטה לשחרר 400 מיליון חביות נפט לשווקים

דורון פסקין

32 המדינות החברות בסוכנות החליטו על הצעד בניסיון לבלום את העלייה החדה במחירי הנפט

דגל חיזבאללה בכפר נבי שית שבמזרח לבנון, 7 במרץ 2026
לאחר שממשלת לבנון הכריזה על הזרוע הצבאית של חיזבאללה כבלתי חוקית – מה המצב בשטח?

דורון פסקין

על רקע הלחימה המתמשכת במדינה, ההצהרה של ממשלת לבנון עומדת למבחן המציאות

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
בכירים בישראל: ישנן אינדיקציות כי מוג'תבא ח'מינאי נפצע ברגלו

יוני בן מנחם

בשלב זה עדיין לא ברורה חומרת הפציעה של המנהיג העליון החדש של איראן, שנפצע בשבוע שעבר במהלך תקיפה על הבונקר שנבנה מתחת למתחם ההנהגה של המשטר

מחאות בטהראן, 9 בינואר 2026
מפקד משטרת איראן מאיים על מי שייצא להפגין: "אנשינו מוכנים עם יד על ההדק"

צוות אפוק

אמש קרא ראש הממשלה לעם האיראני לקחת את גורלו בידיו: "בימים הקרובים ניצור עבורכם את התנאים". שר הביטחון התייחס לאיומי המשטר: "חבורת פחדנים שגיבורים על נשים, על ילדים, על זקנים ברחובות, מתמחים בטבח ובהרג אזרחים"

תקיפה בטהראן, 3 במרץ 2026
משמרות המהפכה מאיימים לפעול נגד מוסדות כלכליים של ארה"ב וישראל

צוות מגזין אפוק

מטה "ח'אתם אל–אנביאא", הזרוע הכלכלית-הנדסית של משמרות המהפכה, פרסם את האיום בעקבות תקיפה שבוצעה לטענתו נגד בנק באיראן

תקיפה ישראלית לפנות בוקר בדאחיה של ביירות', 10-11 במרץ 2026
דובר צה"ל: "תקפנו את אתר טלקאן לקידום תוכנית הנשק הגרעיני לאחר שאיראן ניסתה לשקם אותו"

צוות מגזין אפוק

סוכנות הידיעות פארס אישרה כי 10 אנשי בסיג' נהרגו בתקיפות בטהראן; צבא ארה"ב הזהיר את אזרחי איראן להתרחק מנמלים בהם משתמש המשטר | דיווח מתעדכן

