על רקע הלחימה המתמשכת במדינה, ההצהרה של ממשלת לבנון עומדת למבחן המציאות
דורון פסקין | 11 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
לאחר שממשלת לבנון הכריזה על הזרוע הצבאית של חיזבאללה כבלתי חוקית – מה המצב בשטח?
ב-2 במרץ קיבלה ממשלת לבנון החלטה יוצאת דופן בפוליטיקה הלבנונית. לראשונה זה שנים, ביירות לא הסתפקה בקריאה כללית לחיזוק ריבונות המדינה, אלא קבעה במפורש כי הפעילות הצבאית והביטחונית של חיזבאללה, מחוץ למוסדות הרשמיים, אסורה ובלתי חוקית.
הממשלה דרשה מהארגון למסור את נשקו למדינה, והבהירה כי תפקודו של הארגון יכול להמשיך בזירה הפוליטית בלבד. ההחלטה התקבלה עם תחילת הלחימה, לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר חיפה.
למרות ההצהרה, די מהר התברר כי השאלה החשובה באמת אינה מה נכתב בהחלטה, אלא מה יקרה בשטח. האם מדובר בעוד הצהרה לבנונית דרמטית שתישאר על הנייר, או בתחילתו של שינוי ממשי?
