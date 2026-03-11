כניסה
בשלב זה עדיין לא ברורה חומרת הפציעה של המנהיג העליון החדש של איראן, שנפצע בשבוע שעבר במהלך תקיפה על הבונקר שנבנה מתחת למתחם ההנהגה של המשטר

יוני בן מנחם | 11 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

בכירים בישראל: ישנן אינדיקציות כי מוג'תבא ח'מינאי נפצע ברגלו

גורמי ביטחון בכירים בישראל מסרו כי לפי אינדיקציות שהתקבלו, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נפצע ברגלו במהלך התקיפה על הבונקר של המנהיג העליון בשבוע שעבר. בשלב זה, לא ידוע מהי רמת הפציעה ממנה הוא סובל.

מצה"ל נמסר כי הבונקר התת-קרקעי שהותקף, נבנה מתחת למתחם ההנהגה של המשטר בלב טהראן והיה נכס חירום מאובטח לניהול הלחימה על ידי עלי ח'מינאי, שחוסל טרם הספיק להשתמש בו במבצע "שאגת הארי". לאחר חיסולו, המתחם המשיך לשמש את בכירי המשטר האיראני.

הבונקר התת-קרקעי התפרס על פני רחובות שלמים בלב טהראן וכלל נקודות כניסה רבות וחדרים להתכנסויות עבור בכירי המשטר.

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | שימוש לפי סעיף 27א׳

