בכירים בישראל: ישנן אינדיקציות כי מוג'תבא ח'מינאי נפצע ברגלו

גורמי ביטחון בכירים בישראל מסרו כי לפי אינדיקציות שהתקבלו, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נפצע ברגלו במהלך התקיפה על הבונקר של המנהיג העליון בשבוע שעבר. בשלב זה, לא ידוע מהי רמת הפציעה ממנה הוא סובל.

מצה"ל נמסר כי הבונקר התת-קרקעי שהותקף, נבנה מתחת למתחם ההנהגה של המשטר בלב טהראן והיה נכס חירום מאובטח לניהול הלחימה על ידי עלי ח'מינאי, שחוסל טרם הספיק להשתמש בו במבצע "שאגת הארי". לאחר חיסולו, המתחם המשיך לשמש את בכירי המשטר האיראני.