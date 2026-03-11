מפקד משטרת איראן מאיים על מי שייצא להפגין: "אנשינו מוכנים עם יד על ההדק"

על רקע המשך המלחמה וההתקפות של ארה"ב וישראל באיראן, נראה כי בטהראן גובר החשש מפני חידוש ההפגנות של אזרחי המדינה.

התקשורת האיראנית ציטטה הלילה את הודעתו של מפקד משטרת איראן, אחמד רזא רדאן, שהזהיר כי כל מי שייצא להפגין "לבקשת האויב" ייחשב בעיני המשטר לאויב – ולא למפגין. לדבריו, אנשיו "מוכנים עם יד על ההדק".