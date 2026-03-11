אמש קרא ראש הממשלה לעם האיראני לקחת את גורלו בידיו: "בימים הקרובים ניצור עבורכם את התנאים". שר הביטחון התייחס לאיומי המשטר: "חבורת פחדנים שגיבורים על נשים, על ילדים, על זקנים ברחובות, מתמחים בטבח ובהרג אזרחים"
מפקד משטרת איראן מאיים על מי שייצא להפגין: "אנשינו מוכנים עם יד על ההדק"
על רקע המשך המלחמה וההתקפות של ארה"ב וישראל באיראן, נראה כי בטהראן גובר החשש מפני חידוש ההפגנות של אזרחי המדינה.
התקשורת האיראנית ציטטה הלילה את הודעתו של מפקד משטרת איראן, אחמד רזא רדאן, שהזהיר כי כל מי שייצא להפגין "לבקשת האויב" ייחשב בעיני המשטר לאויב – ולא למפגין. לדבריו, אנשיו "מוכנים עם יד על ההדק".
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס היום במהלך הערכת מצב בבור בקריה לאיום האיראני ואמר כי "ההנהגה האיראנית ששרדה הם חבורת פחדנים שגיבורים על נשים, על ילדים, על זקנים ברחובות, מתמחים בטבח ובהרג אזרחים, והם כבר מאיימים עכשיו לרצוח ולטבוח את כל מי שיפגין".
