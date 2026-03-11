כניסה
מטה "ח'אתם אל–אנביאא", הזרוע הכלכלית-הנדסית של משמרות המהפכה, פרסם את האיום בעקבות תקיפה שבוצעה לטענתו נגד בנק באיראן

צוות מגזין אפוק | 11 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

משמרות המהפכה מאיימים לפעול נגד מוסדות כלכליים של ארה"ב וישראל

מטה "ח'אתם אל–אנביאא", הזרוע הכלכלית-הנדסית של משמרות המהפכה, הודיע הבוקר באמצעות סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" כי במהלך הלילה הותקף בנק באיראן.

לטענת המטה, בעקבות התקיפה איראן תגיב בפעולות נגד מוסדות כלכליים באזור שבהם קיימים אינטרסים אמריקניים, וכן נגד מוסדות כלכליים של ישראל.

בהודעה נמסר כי המטה מזהיר את תושבי האזור להתרחק למרחק של לפחות קילומטר אחד מאתרים כלכליים.

תקיפה בטהראן, 3 במרץ 2026

תקיפה בטהראן, 3 במרץ 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

