משמרות המהפכה מאיימים לפעול נגד מוסדות כלכליים של ארה"ב וישראל

מטה "ח'אתם אל–אנביאא", הזרוע הכלכלית-הנדסית של משמרות המהפכה, הודיע הבוקר באמצעות סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" כי במהלך הלילה הותקף בנק באיראן.

לטענת המטה, בעקבות התקיפה איראן תגיב בפעולות נגד מוסדות כלכליים באזור שבהם קיימים אינטרסים אמריקניים, וכן נגד מוסדות כלכליים של ישראל.