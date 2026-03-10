מלונדון וברלין עד וינה וסטוקהולם, הטקסים לוו גם במחאות, וחשפו את המתח סביב השפעתה של טהראן על קהילות באירופה
אירופה: לפחות חמישה מסגדים ומרכזים שיעיים קיימו טקסי אבל לח'מינאי
מדיווחים פומביים בתקשורת שניתן לאמת עולה כי לאחר מותו של עלי ח'מינאי, ב-28 בפברואר, זוהו ברחבי אירופה לפחות חמישה מוסדות שבהם נערכו תפילות, משמרות זיכרון או טקסי אבל לזכרו. בחלק מהמקרים מדובר במסגדים, ובחלקם במרכזים אסלאמיים או תרבותיים המשמשים גם כבתי תפילה.
בלונדון, המוסד הבולט ביותר היה Islamic Centre of England. ב-4 במרץ פרסם המרכז הודעת תנחומים רשמית על "השהיד ח'מינאי", תיאר אותו כסמכות רוחנית עבור מיליוני שיעים, וקרא לציבור לומר פרקי תפילה לעילוי נשמתו.
באותה הודעה ניסה המרכז גם לשרטט קו הגנה מול הביקורת, וטען כי האבל נובע מממד דתי ואנושי, וכי הוא "אינו תומך או מכוון את עצמו לפי פעילות פוליטית של אדם או מדינה". המרכז נתון לחקירה סטטוטורית מאז 2022, ומבקריו מציגים אותו כצומת השפעה מרכזי של המשטר האיראני בבריטניה.
