אירופה: לפחות חמישה מסגדים ומרכזים שיעיים קיימו טקסי אבל לח'מינאי

מדיווחים פומביים בתקשורת שניתן לאמת עולה כי לאחר מותו של עלי ח'מינאי, ב-28 בפברואר, זוהו ברחבי אירופה לפחות חמישה מוסדות שבהם נערכו תפילות, משמרות זיכרון או טקסי אבל לזכרו. בחלק מהמקרים מדובר במסגדים, ובחלקם במרכזים אסלאמיים או תרבותיים המשמשים גם כבתי תפילה.

בלונדון, המוסד הבולט ביותר היה Islamic Centre of England. ב-4 במרץ פרסם המרכז הודעת תנחומים רשמית על "השהיד ח'מינאי", תיאר אותו כסמכות רוחנית עבור מיליוני שיעים, וקרא לציבור לומר פרקי תפילה לעילוי נשמתו.