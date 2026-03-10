לאריג'אני מאיים על טראמפ: "היזהר שלא אתה תהיה זה שייעלם"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, איים על נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בפוסט שפרסם ברשת X: "העם האיראני העאשוראי אינו חושש מהאיומים הריקים שלך; גדולים ממך כבר נכשלו במחיקתו… אז היזהר שלא אתה תהיה זה שיעלם".

דבריו של לאריג'אני, הנחשב לאחד הבכירים הבולטים שנותרו במשטר האיראני, נאמרו בעקבות פוסט של טראמפ ב-Truth Social, בו כתב כי "אם איראן תעשה דבר שיפסיק את זרימת הנפט במצר הורמוז, היא תיפגע בידי ארה"ב בעוצמה הגדולה פי עשרים מזו שנפגעה בה עד כה. נוסף על כך, נפגע במטרות שקל להשמיד, כך שיהיה כמעט בלתי אפשרי לאיראן להיבנות מחדש כמדינה. מוות, אש וזעם ישלטו בהם. אבל אני מקווה ומתפלל שזה לא יקרה! זו מתנה מארה"ב לסין ולכל המדינות המשתמשות במצר הורמוז".