נשיא ארה"ב הודיע כי ממשלו ינקוט במספר צעדים כדי להפחית את מחיר הנפט שעלה מאז תחילת המלחמה: "אנחנו בוחנים דרכים לשמור על מחירי הנפט נמוכים"

אלמוג אמר | 10 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "נסיר סנקציות הקשורות לנפט שהוטלו על מדינות מסוימות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה במסיבת עיתונאים בפלורידה כי בכוונתו לנקוט צעדים במטרה לסייע להפחית את מחירי הנפט, שזינקו בעקבות המלחמה עם איראן: "יש לנו סנקציות על כמה מדינות. אנחנו נסיר את הסנקציות האלה עד שהמצב יתייצב". טראמפ לא פירט על אילו מדינות מדובר.

הוא ציין כי "אנחנו בוחנים דרכים לשמור על מחירי הנפט נמוכים", והוסיף כי עם סיום המלחמה מול איראן, ייתכן שלא יהיה עוד צורך בסנקציות: "מי יודע, אולי בכלל לא נצטרך להטיל אותן. יהיה כל כך הרבה שלום".

ב-6 במרץ אמר שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, כי ארה"ב עשויה לשקול להקל בסנקציות על נפט רוסי נוסף, לאחר שהעניקה להודו פטור של 30 ימים לרכישת נפט גולמי מרוסיה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 9 במרץ 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 9 במרץ 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, 24 בדצמבר 2014
לאריג'אני מאיים על טראמפ: "היזהר שלא אתה תהיה זה שייעלם"

אלמוג אמר

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הגיב לדבריו של טראמפ לפיהם איראן "תיפגע פי עשרים" אם תפסיק את זרימת הנפט במצר הורמוז

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת': "היום יהיה יום התקיפות האינטנסיבי ביותר שלנו באיראן"

אלמוג אמר

שר המלחמה האמריקני אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שקיים יחד עם עם יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, שאמר: "היקף שיגורי הטילים הבליסטיים נמצא בירידה של 90% מאז תחילת המבצע"

מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי, זיאד נח'אלה
בעקבות המלחמה באיראן – המשבר בג'יהאד האסלאמי

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסרו כי ארגון הטרור, המשתייך למחנה התומך באיראן, מצוי במשבר כפול – כלכלי וביטחוני, ומנסה להתאים את פעילותו במטרה לשמר את כוחו

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
האם חיזבאללה מנסה לגרור את סוריה למלחמה?

דורון פסקין

הצבא הסורי דיווח כי חיזבאללה פתח באש לעבר עמדות צבאיות באזור הכפרי של דמשק בקרבת הגבול עם לבנון. במקביל, נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מה מתכנן מוג'תבא ח'מינאי?

יוני בן מנחם

לאחר שקרב הירושה הוכרע, המנהיג העליון החדש של איראן יצטרך להתמודד עם מציאות גיאו פוליטית ופנימית מורכבת. ההערכה בקרב גורמי מודיעין בישראל היא כי מטרתו תהיה להאריך את המלחמה ככל האפשר מבלי להיכנע, מתוך מטרה להגביר את הלחץ על ישראל וארה"ב

תקיפות צה״ל בביירות, לבנון, 9 במרץ 2026
היום ה-11 ללחימה: נמשכות התקיפות במקביל בלבנון ואיראן

צוות מגזין אפוק

חיזבאללה ירה לעבר מוצבים של הצבא הסורי; הותקפו מעל ל-30 סניפים של אלקרצ' אלחסן המזרימה כספים לחיזבאללה | דיווח מתעדכן

