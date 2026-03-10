טראמפ: "נסיר סנקציות הקשורות לנפט שהוטלו על מדינות מסוימות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה במסיבת עיתונאים בפלורידה כי בכוונתו לנקוט צעדים במטרה לסייע להפחית את מחירי הנפט, שזינקו בעקבות המלחמה עם איראן: "יש לנו סנקציות על כמה מדינות. אנחנו נסיר את הסנקציות האלה עד שהמצב יתייצב". טראמפ לא פירט על אילו מדינות מדובר.

הוא ציין כי "אנחנו בוחנים דרכים לשמור על מחירי הנפט נמוכים", והוסיף כי עם סיום המלחמה מול איראן, ייתכן שלא יהיה עוד צורך בסנקציות: "מי יודע, אולי בכלל לא נצטרך להטיל אותן. יהיה כל כך הרבה שלום".