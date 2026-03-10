הגסת': "היום יהיה יום התקיפות האינטנסיבי ביותר שלנו באיראן"

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', כינס היום מסיבת עיתונאים בפנטגון יחד עם יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, ובה התייחסו השניים להתפתחויות האחרונות במלחמה מול איראן.

הגסת' הצהיר כי היום יהיה "יום התקיפות האינטנסיבי ביותר שלנו בתוך איראן – עם מספר שיא של מטוסי קרב, מפציצים ותקיפות". הוא ציין כי המודיעין מדויק ואיכותי מאי פעם, וכי ב-24 השעות האחרונות שיגרה איראן את מספר הטילים הנמוך ביותר שהיה ביכולתה לשגר עד כה.