שר המלחמה האמריקני אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שקיים יחד עם עם יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, שאמר: "היקף שיגורי הטילים הבליסטיים נמצא בירידה של 90% מאז תחילת המבצע"

הגסת': "היום יהיה יום התקיפות האינטנסיבי ביותר שלנו באיראן"

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', כינס היום מסיבת עיתונאים בפנטגון יחד עם יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, ובה התייחסו השניים להתפתחויות האחרונות במלחמה מול איראן.

הגסת' הצהיר כי היום יהיה "יום התקיפות האינטנסיבי ביותר שלנו בתוך איראן – עם מספר שיא של מטוסי קרב, מפציצים ותקיפות". הוא ציין כי המודיעין מדויק ואיכותי מאי פעם, וכי ב-24 השעות האחרונות שיגרה איראן את מספר הטילים הנמוך ביותר שהיה ביכולתה לשגר עד כה.

"זוהי משימה שמתבצעת בדיוק חד ובלתי מתפשר", אמר. "כפי שהצהיר הנשיא טראמפ אתמול, אנו מוחצים את האויב במפגן עוצמתי של מיומנות טכנית וכוח צבאי. לא נרפה עד שהאויב יובס לחלוטין ובאופן מכריע".

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום

