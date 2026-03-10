האם חיזבאללה מנסה לגרור את סוריה למלחמה?

אגף המבצעים של הצבא הסורי הצהיר הלילה בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית SANA כי חיזבאללה שיגר פגזים לעבר עמדות של הצבא בעיירת הגבול סרע'תא באזור הכפרי של דמשק.

לפי ההודעה, ארגון הטרור שלח תגבורות לאזור הגבול עם סוריה, והצבא הסורי מבצע "הערכת מצב" בעניין. אגף המבצעים ציין כי יצר קשר עם צבא לבנון בעניין והוא "בוחן את האופציות" שלו.