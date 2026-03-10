כניסה
הצבא הסורי דיווח כי חיזבאללה פתח באש לעבר עמדות צבאיות באזור הכפרי של דמשק בקרבת הגבול עם לבנון. במקביל, נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון

דורון פסקין | 10 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

האם חיזבאללה מנסה לגרור את סוריה למלחמה?

אגף המבצעים של הצבא הסורי הצהיר הלילה בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית SANA כי חיזבאללה שיגר פגזים לעבר עמדות של הצבא בעיירת הגבול סרע'תא באזור הכפרי של דמשק.

לפי ההודעה, ארגון הטרור שלח תגבורות לאזור הגבול עם סוריה, והצבא הסורי מבצע "הערכת מצב" בעניין. אגף המבצעים ציין כי יצר קשר עם צבא לבנון בעניין והוא "בוחן את האופציות" שלו.

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות נגד חיזבאללה בלבנון. לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית, במהלך הלילה שבין שני לשלישי התנהלו חילופי אש בעיירה ח'יאם בין מחבלי חיזבאללה לבין כוח צה"ל שפעל באזור.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם | צילום: Mahmud HAMS / AFP via Getty Images, ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

