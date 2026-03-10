הצבא הסורי דיווח כי חיזבאללה פתח באש לעבר עמדות צבאיות באזור הכפרי של דמשק בקרבת הגבול עם לבנון. במקביל, נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון
10 במרץ 2026
האם חיזבאללה מנסה לגרור את סוריה למלחמה?
אגף המבצעים של הצבא הסורי הצהיר הלילה בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית SANA כי חיזבאללה שיגר פגזים לעבר עמדות של הצבא בעיירת הגבול סרע'תא באזור הכפרי של דמשק.
לפי ההודעה, ארגון הטרור שלח תגבורות לאזור הגבול עם סוריה, והצבא הסורי מבצע "הערכת מצב" בעניין. אגף המבצעים ציין כי יצר קשר עם צבא לבנון בעניין והוא "בוחן את האופציות" שלו.
במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות נגד חיזבאללה בלבנון. לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית, במהלך הלילה שבין שני לשלישי התנהלו חילופי אש בעיירה ח'יאם בין מחבלי חיזבאללה לבין כוח צה"ל שפעל באזור.
