כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הותר לפרסום שמו של סמ"ר דמרי ז"ל, שנהרג בלחימה בדרום לבנון באותה תקרית בה נהרג רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל

צוות אפוק | 9 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

סמ"ר אור דמרי הוא ההרוג השני בתקרית בדרום לבנון

הותר לפרסום שמו של הלוחם השני שנהרג בתקרית אתמול בדרום לבנון. הלוחם הוא סמ"ר אור דמרי, בן 20 מלימן.

סמ"ר דמרי ז"ל שירת כלוחם צמ"ה באוגדה 91, חיל ההנדסה הקרבית. אתמול פורסם כאמור כי נהרגו שני חיילים, אולם שמו של סמ"ר דמרי ז"ל לא הותר אז לפרסום.

באותו אירוע נהרג גם רס"ל מאהר ח'טאר, בן 38 ממג'דל שמס. רס"ל ח'טאר ז"ל היה לוחם צמ"ה באוגדה 91 בחיל ההנדסה הקרבית.

סמ"ר אור דמרי ז"ל

סמ"ר אור דמרי ז"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026
מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר מ-25%

דורון פסקין

מחירי הנפט ממשיכים לעלות והגיעו לרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת המלחמה באוקראינה ב-2022. הלילה טען נשיא ארה"ב כי עליית מחירי הנפט היא מחיר "קטן" שיש לשלם תמורת ביטחון ארה"ב והעולם

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 14 בינואר 2025
ראש ממשלת לבנון: "מוכנים למשא ומתן עם ישראל; קיבלנו ערבויות שנמל התעופה לא יופצץ"

דורון פסקין

בריאיון לעיתון הלבנוני בשפה הצרפתית "L'Orient-Le Jour", אמר נוואף סלאם כי היעד הסופי הוא "מונופול מוחלט של המדינה על הנשק בכל רחבי המדינה", והבהיר: "איננו מחפשים עימות עם חיזבאללה, אך לא נאפשר לו להפחיד אותנו"

בית הזיקוק הראשי בבחריין, השייך לחברת הנפט הלאומית באפקו, לאחר מתקפת כטב"מים איראנית
הרוג ושני פצועים מנפילות באזור המרכז

צוות מגזין אפוק

צה"ל תקף מפקדות של כוחות ביטחון הפנים האיראנים והבסיג'; הותקף בית הזיקוק הראשי בבחריין | דיווח מתעדכן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 6 במרץ 2026
טראמפ על קובה: "אני חושב שאפשר יהיה להגיע להסכם בקלות"

אלמוג אמר

בנאום שנשא אתמול טען טראמפ כי "כשאנו מחוללים שינוי היסטורי בוונצואלה, אנו מצפים גם לשינוי גדול שיגיע בקרוב לקובה", וציין כי היא נמצאת במגעים אתו ועם בכירים בממשל

מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026
מה קורה בשוק הנפט?

דורון פסקין

המלחמה באיראן מעוררת חששות משיבושים באספקת הנפט העולמית, והמחירים מזנקים. מהם ברנט ו-WTI וכיצד הם מושפעים מהמצב?

כוחות קומנדו של צבא ארה"ב במבצע קרקעי במזרח התיכון. יפעלו גם על אדמת איראן?
את "הר הפיקאקס" עוד לא נטרלו – ואולי רק כוח קומנדו יוכל לעשות זאת

מאיה מזרחי

בסבב התקיפות הנוכחי נגד תשתיות הגרעין של איראן נפגעו עד כה האתרים בנתנז, מין-זדאא'י, איספהאן ולביזאן 2 / מז'דה. אבל לדברי אנדריאה סטריקר, היעדים הכבדים יותר עדיין לא הוכרעו – ובראשם המתחם העמוק הסמוך לנתנז, שעשוי לדרוש חדירה פיזית כדי לוודא שכל מה שבתוכו אכן הושמד

שתפו: