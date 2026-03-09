סמ"ר אור דמרי הוא ההרוג השני בתקרית בדרום לבנון

בריאיון לעיתון הלבנוני בשפה הצרפתית "L'Orient-Le Jour", אמר נוואף סלאם כי היעד הסופי הוא "מונופול מוחלט של המדינה על הנשק בכל רחבי המדינה", והבהיר: "איננו מחפשים עימות עם חיזבאללה, אך לא נאפשר לו להפחיד אותנו"