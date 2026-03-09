הותר לפרסום שמו של סמ"ר דמרי ז"ל, שנהרג בלחימה בדרום לבנון באותה תקרית בה נהרג רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל
סמ"ר אור דמרי הוא ההרוג השני בתקרית בדרום לבנון
הותר לפרסום שמו של הלוחם השני שנהרג בתקרית אתמול בדרום לבנון. הלוחם הוא סמ"ר אור דמרי, בן 20 מלימן.
סמ"ר דמרי ז"ל שירת כלוחם צמ"ה באוגדה 91, חיל ההנדסה הקרבית. אתמול פורסם כאמור כי נהרגו שני חיילים, אולם שמו של סמ"ר דמרי ז"ל לא הותר אז לפרסום.
באותו אירוע נהרג גם רס"ל מאהר ח'טאר, בן 38 ממג'דל שמס. רס"ל ח'טאר ז"ל היה לוחם צמ"ה באוגדה 91 בחיל ההנדסה הקרבית.
