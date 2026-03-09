כניסה
מחירי הנפט ממשיכים לעלות והגיעו לרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת המלחמה באוקראינה ב-2022. הלילה טען נשיא ארה"ב כי עליית מחירי הנפט היא מחיר "קטן" שיש לשלם תמורת ביטחון ארה"ב והעולם

דורון פסקין | 9 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר מ-25%

על רקע המלחמה באיראן ועליית מחירי הנפט, הלילה עלה מחירו ביותר מ-25% וחצה את רף ה-100 דולר.

נכון לעכשיו, מחיר חבית ברנט עומד על כ-117 דולר – זינוק של כ-26% לעומת המחיר שנקבע ביום שישי האחרון עם סיום המסחר. גם מחיר הנפט מסוג WTI עלה בחדות לכ-116 דולר, עלייה של כ-27.5%. אלו המחירים הגבוהים ביותר של הנפט מאז הפלישה של רוסיה לאוקראינה ב-2022.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בפוסט ב-Truth Social לעליית המחירים וטען כי מדובר במחיר "קטן" שיש לשלם תמורת ביטחון ארה"ב והעולם. לדבריו, המחירים יירדו כשחיסול האיום האיראני הגרעיני יסתיים. הוא הוסיף: "רק טיפשים יחשבו אחרת".

מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026

מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026 | צילום: Ryan Lim / AFP via Getty Images

