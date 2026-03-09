מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר מ-25%

על רקע המלחמה באיראן ועליית מחירי הנפט, הלילה עלה מחירו ביותר מ-25% וחצה את רף ה-100 דולר.

נכון לעכשיו, מחיר חבית ברנט עומד על כ-117 דולר – זינוק של כ-26% לעומת המחיר שנקבע ביום שישי האחרון עם סיום המסחר. גם מחיר הנפט מסוג WTI עלה בחדות לכ-116 דולר, עלייה של כ-27.5%. אלו המחירים הגבוהים ביותר של הנפט מאז הפלישה של רוסיה לאוקראינה ב-2022.