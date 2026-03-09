כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בריאיון לעיתון הלבנוני בשפה הצרפתית "L'Orient-Le Jour", אמר נוואף סלאם כי היעד הסופי הוא "מונופול מוחלט של המדינה על הנשק בכל רחבי המדינה", והבהיר: "איננו מחפשים עימות עם חיזבאללה, אך לא נאפשר לו להפחיד אותנו"

דורון פסקין | 9 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש ממשלת לבנון: "מוכנים למשא ומתן עם ישראל; קיבלנו ערבויות שנמל התעופה לא יופצץ"

בעוד הלחימה בין ישראל לחיזבאללה נמשכת, הבהיר ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בריאיון מקיף שהתפרסם היום בעיתון הלבנוני בשפה הצרפתית "L'Orient-Le Jour", כי ממשלתו מעוניינת להיכנס למשא ומתן עם ישראל.

סלאם הדגיש כי הממשלה כבר הביעה את הסכמתה העקרונית לחידוש השיחות תחת חסות בין-לאומית: "הצהרנו על נכונותנו לחדש את המשא ומתן [...] סוגיית המשא ומתן הישיר לא עלתה, והישראלים לא הגיבו להצעה שלנו. עם זאת, אנו פתוחים לדון בכל סדר יום, פורמט ומיקום".

בזמן שצה"ל תוקף יעדים נרחבים בלבנון, ובדגש על הדאחיה, חשף סלאם כי קיימות הבנות שקטות בנוגע לתשתיות קריטיות במדינה. לשאלה האם קיבל ערבויות לכך שאזורים מסוימים לא יופצצו, השיב: "עד להודעה חדשה, הערבויות היחידות שהצלחנו להשיג הן ששדה התעופה והדרך המובילה אליו לא יותקפו". יצוין כי שדה התעופה של ביירות נמצא בקרבת הדאחיה, וכבישי הגישה הראשיים אליו עובדים דרכה.

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 14 בינואר 2025

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 14 בינואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בית הזיקוק הראשי בבחריין, השייך לחברת הנפט הלאומית באפקו, לאחר מתקפת כטב"מים איראנית
הרוג ושני פצועים מנפילות באזור המרכז

צוות מגזין אפוק

צה"ל תקף מפקדות של כוחות ביטחון הפנים האיראנים והבסיג'; הותקף בית הזיקוק הראשי בבחריין | דיווח מתעדכן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 6 במרץ 2026
טראמפ על קובה: "אני חושב שאפשר יהיה להגיע להסכם בקלות"

אלמוג אמר

בנאום שנשא אתמול טען טראמפ כי "כשאנו מחוללים שינוי היסטורי בוונצואלה, אנו מצפים גם לשינוי גדול שיגיע בקרוב לקובה", וציין כי היא נמצאת במגעים אתו ועם בכירים בממשל

מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026
מה קורה בשוק הנפט?

דורון פסקין

המלחמה באיראן מעוררת חששות משיבושים באספקת הנפט העולמית, והמחירים מזנקים. מהם ברנט ו-WTI וכיצד הם מושפעים מהמצב?

כוחות קומנדו של צבא ארה"ב במבצע קרקעי במזרח התיכון. יפעלו גם על אדמת איראן?
את "הר הפיקאקס" עוד לא נטרלו – ואולי רק כוח קומנדו יוכל לעשות זאת

מאיה מזרחי

בסבב התקיפות הנוכחי נגד תשתיות הגרעין של איראן נפגעו עד כה האתרים בנתנז, מין-זדאא'י, איספהאן ולביזאן 2 / מז'דה. אבל לדברי אנדריאה סטריקר, היעדים הכבדים יותר עדיין לא הוכרעו – ובראשם המתחם העמוק הסמוך לנתנז, שעשוי לדרוש חדירה פיזית כדי לוודא שכל מה שבתוכו אכן הושמד

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 3 במרץ 2026
טראמפ: המנהיג העליון הבא לא יחזיק מעמד הרבה זמן אם לא יקבל אישור מאיתנו

אלמוג אמר

רשת ABC פרסמה שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי בכוונתו להיות מעורב בבחירת זהות המנהיג של איראן: "אני לא רוצה שבעוד חמש שנים יצטרכו לעשות שוב את אותו הדבר, או גרוע מזה – לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני"

שלט מחאה נגד נוכחות הבסיסים הבריטיים בקפריסין, 3 במרץ 2026
מחאות בקפריסין נגד הבסיסים הבריטיים: "קפריסין אינה פלטפורמת השיגור שלכם"

דורון פסקין

בעקבות השיגורים האיראנים לעבר הבסיס הבריטי בקפריסין, יצאו בסוף השבוע מוחים לרחובות ניקוסיה וקראו להוציא מהמדינה את הבסיסים, אותם כינו "בסיסי מוות"

שתפו: