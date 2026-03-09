ראש ממשלת לבנון: "מוכנים למשא ומתן עם ישראל; קיבלנו ערבויות שנמל התעופה לא יופצץ"

בעוד הלחימה בין ישראל לחיזבאללה נמשכת, הבהיר ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בריאיון מקיף שהתפרסם היום בעיתון הלבנוני בשפה הצרפתית "L'Orient-Le Jour", כי ממשלתו מעוניינת להיכנס למשא ומתן עם ישראל.

סלאם הדגיש כי הממשלה כבר הביעה את הסכמתה העקרונית לחידוש השיחות תחת חסות בין-לאומית: "הצהרנו על נכונותנו לחדש את המשא ומתן [...] סוגיית המשא ומתן הישיר לא עלתה, והישראלים לא הגיבו להצעה שלנו. עם זאת, אנו פתוחים לדון בכל סדר יום, פורמט ומיקום".