בריאיון לעיתון הלבנוני בשפה הצרפתית "L'Orient-Le Jour", אמר נוואף סלאם כי היעד הסופי הוא "מונופול מוחלט של המדינה על הנשק בכל רחבי המדינה", והבהיר: "איננו מחפשים עימות עם חיזבאללה, אך לא נאפשר לו להפחיד אותנו"
דורון פסקין | 9 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
ראש ממשלת לבנון: "מוכנים למשא ומתן עם ישראל; קיבלנו ערבויות שנמל התעופה לא יופצץ"
בעוד הלחימה בין ישראל לחיזבאללה נמשכת, הבהיר ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בריאיון מקיף שהתפרסם היום בעיתון הלבנוני בשפה הצרפתית "L'Orient-Le Jour", כי ממשלתו מעוניינת להיכנס למשא ומתן עם ישראל.
סלאם הדגיש כי הממשלה כבר הביעה את הסכמתה העקרונית לחידוש השיחות תחת חסות בין-לאומית: "הצהרנו על נכונותנו לחדש את המשא ומתן [...] סוגיית המשא ומתן הישיר לא עלתה, והישראלים לא הגיבו להצעה שלנו. עם זאת, אנו פתוחים לדון בכל סדר יום, פורמט ומיקום".
בזמן שצה"ל תוקף יעדים נרחבים בלבנון, ובדגש על הדאחיה, חשף סלאם כי קיימות הבנות שקטות בנוגע לתשתיות קריטיות במדינה. לשאלה האם קיבל ערבויות לכך שאזורים מסוימים לא יופצצו, השיב: "עד להודעה חדשה, הערבויות היחידות שהצלחנו להשיג הן ששדה התעופה והדרך המובילה אליו לא יותקפו". יצוין כי שדה התעופה של ביירות נמצא בקרבת הדאחיה, וכבישי הגישה הראשיים אליו עובדים דרכה.
