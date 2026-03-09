כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

צה"ל תקף מפקדות של כוחות ביטחון הפנים האיראנים והבסיג'; הותקף בית הזיקוק הראשי בבחריין | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 9 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר מ-25%

08:58 - דובר צה"ל: הלילה הותקפו באיראן מפעל לייצור מנועים רקטים ומספר אתרי שיגור של טילים בליסטיים ארוכי טווח, שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל.

במקביל, צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג'.

בין התשתיות שהותקפו: מטה הגיס המחוזי של המשטר האיראני; מפקדת כוחות ביטחון הפנים של המשטר באיספהאן; בסיס נוסף ששימש את משמרות המהפכה והבסיג'; ו⁠מטה המשטרה של משמרות המהפכה.

בית הזיקוק הראשי בבחריין, השייך לחברת הנפט הלאומית באפקו, לאחר מתקפת כטב"מים איראנית

בית הזיקוק הראשי בבחריין, השייך לחברת הנפט הלאומית באפקו, לאחר מתקפת כטב"מים איראנית, 9 במרץ 2026 | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 6 במרץ 2026
טראמפ על קובה: "אני חושב שאפשר יהיה להגיע להסכם בקלות"

אלמוג אמר

בנאום שנשא אתמול טען טראמפ כי "כשאנו מחוללים שינוי היסטורי בוונצואלה, אנו מצפים גם לשינוי גדול שיגיע בקרוב לקובה", וציין כי היא נמצאת במגעים אתו ועם בכירים בממשל

מתקן של חברת הנפט "ADNOC Gas" באבו דאבי, 3 במרץ 2026
מה קורה בשוק הנפט?

דורון פסקין

המלחמה באיראן מעוררת חששות משיבושים באספקת הנפט העולמית, והמחירים מזנקים. מהם ברנט ו-WTI וכיצד הם מושפעים מהמצב?

כוחות קומנדו של צבא ארה"ב במבצע קרקעי במזרח התיכון. יפעלו גם על אדמת איראן?
את "הר הפיקאקס" עוד לא נטרלו – ואולי רק כוח קומנדו יוכל לעשות זאת

מאיה מזרחי

בסבב התקיפות הנוכחי נגד תשתיות הגרעין של איראן נפגעו עד כה האתרים בנתנז, מין-זדאא'י, איספהאן ולביזאן 2 / מז'דה. אבל לדברי אנדריאה סטריקר, היעדים הכבדים יותר עדיין לא הוכרעו – ובראשם המתחם העמוק הסמוך לנתנז, שעשוי לדרוש חדירה פיזית כדי לוודא שכל מה שבתוכו אכן הושמד

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 3 במרץ 2026
טראמפ: המנהיג העליון הבא לא יחזיק מעמד הרבה זמן אם לא יקבל אישור מאיתנו

אלמוג אמר

רשת ABC פרסמה שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי בכוונתו להיות מעורב בבחירת זהות המנהיג של איראן: "אני לא רוצה שבעוד חמש שנים יצטרכו לעשות שוב את אותו הדבר, או גרוע מזה – לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני"

שלט מחאה נגד נוכחות הבסיסים הבריטיים בקפריסין, 3 במרץ 2026
מחאות בקפריסין נגד הבסיסים הבריטיים: "קפריסין אינה פלטפורמת השיגור שלכם"

דורון פסקין

בעקבות השיגורים האיראנים לעבר הבסיס הבריטי בקפריסין, יצאו בסוף השבוע מוחים לרחובות ניקוסיה וקראו להוציא מהמדינה את הבסיסים, אותם כינו "בסיסי מוות"

רס"ל מאהר ח'טאר ז״ל
שני לוחמי צה"ל נהרגו בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

צה"ל התיר לפרסם את שמו של רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל, בן 38 ממג'דל שמס, שנפל בלחימה. שמו של לוחם נוסף טרם הותר לפרסום

שתפו: