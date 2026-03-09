מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר מ-25%

רשת ABC פרסמה שיחה שניהלה עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי בכוונתו להיות מעורב בבחירת זהות המנהיג של איראן: "אני לא רוצה שבעוד חמש שנים יצטרכו לעשות שוב את אותו הדבר, או גרוע מזה – לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני"