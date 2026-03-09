צה"ל תקף מפקדות של כוחות ביטחון הפנים האיראנים והבסיג'; הותקף בית הזיקוק הראשי בבחריין | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 9 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר מ-25%
08:58 - דובר צה"ל: הלילה הותקפו באיראן מפעל לייצור מנועים רקטים ומספר אתרי שיגור של טילים בליסטיים ארוכי טווח, שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל.
במקביל, צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג'.
בין התשתיות שהותקפו: מטה הגיס המחוזי של המשטר האיראני; מפקדת כוחות ביטחון הפנים של המשטר באיספהאן; בסיס נוסף ששימש את משמרות המהפכה והבסיג'; ומטה המשטרה של משמרות המהפכה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו