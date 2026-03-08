כניסה
8 במרץ 2026

טראמפ על קובה: "אני חושב שאפשר יהיה להגיע להסכם בקלות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול כי ממשלת קובה מנהלת מגעים עם הממשל האמריקני, והביע הערכה כי ניתן יהיה להגיע עמה להסכם. זאת על רקע לכידתו של מנהיג ונצואלה, ניקולס מדורו, על ידי ארה"ב, והחסימה האמריקנית של משלוחי הנפט מוונצואלה לקובה.

בנאום שנשא בכינוס "Shield of the Americas" של מנהיגי אמריקה הלטינית בפלורידה, אמר טראמפ: "כשאנו מחוללים שינוי היסטורי בוונצואלה, אנו מצפים גם לשינוי גדול שיגיע בקרוב לקובה. הם בסוף הדרך, הם במידה רבה בסוף הדרך. אין להם כסף, אין להם נפט. יש להם השקפת עולם גרועה ומשטר גרוע, שהיה כך במשך זמן רב".

טראמפ ציין כי קובה נהגה לקבל כספים ונפט מוונצואלה, והוסיף כי היא נמצאת כעת במגעים עמו, עם מזכיר המדינה מרקו רוביו ועם בכירים נוספים בממשל. "אני חושב שאפשר יהיה להגיע להסכם עם קובה בקלות רבה", אמר.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 6 במרץ 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 6 במרץ 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

