מחאות בקפריסין נגד הבסיסים הבריטיים: "קפריסין אינה פלטפורמת השיגור שלכם"

ב-2 במרץ פגע כטב"ם בבסיס הבריטי באקרוטירי שבקפריסין, וגרם נזק מוגבל וללא נפגעים. בעקבות זאת, יצאו בסוף השבוע מאות מפגינים לרחובות ניקוסיה בדרישה לסגור את הבסיסים הבריטיים באי או לצמצם את פעילותם.

בקפריסין פועלים שני בסיסים צבאיים בריטיים, המשתרעים יחד על שטח השווה לכ-3% משטח המדינה. הם ממוקמים בשטחים הנחשבים לריבונות בריטית, בהתאם להסכם שנחתם עם הכרזת עצמאותה של קפריסין בשנת 1960.