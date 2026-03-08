בעקבות השיגורים האיראנים לעבר הבסיס הבריטי בקפריסין, יצאו בסוף השבוע מוחים לרחובות ניקוסיה וקראו להוציא מהמדינה את הבסיסים, אותם כינו "בסיסי מוות"
דורון פסקין | 8 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
מחאות בקפריסין נגד הבסיסים הבריטיים: "קפריסין אינה פלטפורמת השיגור שלכם"
ב-2 במרץ פגע כטב"ם בבסיס הבריטי באקרוטירי שבקפריסין, וגרם נזק מוגבל וללא נפגעים. בעקבות זאת, יצאו בסוף השבוע מאות מפגינים לרחובות ניקוסיה בדרישה לסגור את הבסיסים הבריטיים באי או לצמצם את פעילותם.
בקפריסין פועלים שני בסיסים צבאיים בריטיים, המשתרעים יחד על שטח השווה לכ-3% משטח המדינה. הם ממוקמים בשטחים הנחשבים לריבונות בריטית, בהתאם להסכם שנחתם עם הכרזת עצמאותה של קפריסין בשנת 1960.
לפי דיווחים בתקשורת המקומית ובעיתון הבריטי הגרדיאן, מפגינים צעדו בשבת לעבר ארמון הנשיאות בניקוסיה וקראו: "להוציא את בסיסי המוות". בין השלטים שהונפו בלט גם המסר: "קפריסין אינה פלטפורמת השיגור שלכם". לטענת המפגינים, הנוכחות הבריטית הופכת את קפריסין ליעד במלחמה האזורית הרחבה סביב איראן, אף שהרפובליקה הקפריסאית עצמה מצהירה על ניטרליות ומדגישה את תפקידה ההומניטרי.
