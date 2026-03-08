כניסה
צה"ל התיר לפרסם את שמו של רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל, בן 38 ממג'דל שמס, שנפל בלחימה. שמו של לוחם נוסף טרם הותר לפרסום

צוות מגזין אפוק | 8 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

שני לוחמי צה"ל נהרגו בדרום לבנון

דובר צה"ל הודיע כי רס"ל מאהר ח'טאר, בן 38 ממג'דל שמס, נהרג בלחימה בדרום לבנון. רס"ל ח'טאר ז"ל היה לוחם צמ"ה באוגדה 91 בחיל ההנדסה הקרבית.

עוד נמסר כי  באירוע בו נפל רס"ל ח'טאר ז"ל, נפל לוחם נוסף שנמסרה הודעה למשפחתו, אך שמו טרם הותר לפרסום ויפורסם בהמשך.

נוסף על כך, נפצע גם קצין לוחם באורח קל שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

רס"ל מאהר ח'טאר ז״ל

רס"ל מאהר ח'טאר ז״ל

מתוך האזהרה שפרסם דובר צה"ל בערבית
דובר צה"ל באזהרה למועצת המומחים האחראית על בחירת יורש לח'מינאי: "לא נהסס לפגוע גם בכם"

דורון פסקין

חבר מועצת המומחים הצהיר כי הושג רוב בנוגע למינוי המנהיג העליון באיראן. דובר צה"ל בערבית הבהיר כי "זרועה הארוכה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחר היורש וכל מי שינסה למנותו"

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
האם החות'ים בתימן יצטרפו ללחימה?

יוני בן מנחם

בכירים בישראל אומרים כי ארגון הטרור בתימן מתלבט מתוך חשש לחשוף עצמו לתקיפות ישראליות ואמריקניות. גורמי מודיעין אמריקנים מסרו כי לא מן הנמנע שלנוכח מצבו הקשה של המשטר האיראני – החות'ים יחליטו בסופו של דבר לפעול

תקיפת מאגרי הדלק של המשטר האיראני
בכירים בירושלים: איחוד האמירויות תקפה מתקן התפלה באיראן

צוות מגזין אפוק

צה״ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-400 מטרות במערב ובמרכז איראן; דיווח בלבנון: מטוס רוסי ועליו 117 איראנים המריא הלילה מביירות | דיווח מתעדכן

השרה לביטחון המולדת לעבר, קריסטי נואם, 7 במרץ 2026
מדוע החליט טראמפ להחליף את השרה לביטחון המולדת?

דורון פסקין

השבוע הודיע נשיא ארה"ב על מינוי של הסנאטור הרפובליקני מאוקלהומה, מרקוויין מאלין לשר החדש לביטחון מולדת במקומה של קריסטי נואם. לפי דיווחים, ישנם מספר שיקולים שהובילו לצעד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: "יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס לשבוע הלחימה וסיפר כי לאחר מבצע "עם כלביא" הורה ח'מינאי לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן "ואף להטמין אותן עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה"

מוג'תבא ח'מינאי
בכירים בישראל: מוג'תבא ח'מינאי נפצע בתקיפת חיל האוויר; מחלוקות באיראן בנוגע למינוי המנהיג העליון הבא

יוני בן מנחם

בנו של המנהיג העליון המחוסל, שסומן כיורשו הפוטנציאלי, ניצל בהפצצה על הבונקר של המנהיג העליון ביום חמישי האחרון. מאחורי הקלעים מסתמן מאבק בין חכמי הדת למשמרות המהפכה על זהות היורש

