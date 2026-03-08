צה"ל התיר לפרסם את שמו של רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל, בן 38 ממג'דל שמס, שנפל בלחימה. שמו של לוחם נוסף טרם הותר לפרסום
צוות מגזין אפוק | 8 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
שני לוחמי צה"ל נהרגו בדרום לבנון
דובר צה"ל הודיע כי רס"ל מאהר ח'טאר, בן 38 ממג'דל שמס, נהרג בלחימה בדרום לבנון. רס"ל ח'טאר ז"ל היה לוחם צמ"ה באוגדה 91 בחיל ההנדסה הקרבית.
עוד נמסר כי באירוע בו נפל רס"ל ח'טאר ז"ל, נפל לוחם נוסף שנמסרה הודעה למשפחתו, אך שמו טרם הותר לפרסום ויפורסם בהמשך.
נוסף על כך, נפצע גם קצין לוחם באורח קל שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.
