חיל האוויר תקף מאגרי דלק של המשטר האיראני

9:35 - בסרטון וידאו שפרסם הבוקר, אמר אייתוללה מוחמד מהדי מירבאקרי, חבר מועצת המומחים שאחראית על בחירת המנהיג העליון במדינה, כי הושג רוב בנוגע לזהות היורש של עלי ח'מינאי לתפקיד המנהיג העליון, אך עדיין יש "כמה מכשולים" שצריך לפתור.

לפי דיווח בסוכנות הידיעות "מהר" האיראנית, אחד המכשולים הוא ויכוח פרוצדורלי האם ההחלטה חייבת להתקבל בישיבה פיזית או שאפשר להוציא החלטה גם ללא ההליך הפורמלי הזה.