יום תשיעי ללחימה: נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 8 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

חיל האוויר תקף מאגרי דלק של המשטר האיראני

9:35 - בסרטון וידאו שפרסם הבוקר, אמר אייתוללה מוחמד מהדי מירבאקרי, חבר מועצת המומחים שאחראית על בחירת המנהיג העליון במדינה, כי הושג רוב בנוגע לזהות היורש של עלי ח'מינאי לתפקיד המנהיג העליון, אך עדיין יש "כמה מכשולים" שצריך לפתור.

לפי דיווח בסוכנות הידיעות "מהר" האיראנית, אחד המכשולים הוא ויכוח פרוצדורלי האם ההחלטה חייבת להתקבל בישיבה פיזית או שאפשר להוציא החלטה גם ללא ההליך הפורמלי הזה.

תקיפת מאגרי הדלק של המשטר האיראני

תקיפת מאגרי הדלק של המשטר האיראני, 7 במרץ 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

השרה לביטחון המולדת לעבר, קריסטי נואם, 7 במרץ 2026
מדוע החליט טראמפ להחליף את השרה לביטחון המולדת?

דורון פסקין

השבוע הודיע נשיא ארה"ב על מינוי של הסנאטור הרפובליקני מאוקלהומה, מרקוויין מאלין לשר החדש לביטחון מולדת במקומה של קריסטי נואם. לפי דיווחים, ישנם מספר שיקולים שהובילו לצעד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: "יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס לשבוע הלחימה וסיפר כי לאחר מבצע "עם כלביא" הורה ח'מינאי לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן "ואף להטמין אותן עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה"

מוג'תבא ח'מינאי
בכירים בישראל: מוג'תבא ח'מינאי נפצע בתקיפת חיל האוויר; מחלוקות באיראן בנוגע למינוי המנהיג העליון הבא

יוני בן מנחם

בנו של המנהיג העליון המחוסל, שסומן כיורשו הפוטנציאלי, ניצל בהפצצה על הבונקר של המנהיג העליון ביום חמישי האחרון. מאחורי הקלעים מסתמן מאבק בין חכמי הדת למשמרות המהפכה על זהות היורש

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 4 במרץ 2024
דיווח: הטלטלה באיראן מעוררת חרדה עמוקה בשלטון הסיני

צוות מגזין אפוק

לפי דיווח בעיתון The Epoch Times, המבוסס על גורמים במערכת הפוליטית בסין, הנהגת המפלגה הקומוניסטית הסינית רואה במתרחש באיראן לא רק משבר אזורי, אלא איום רעיוני ופוליטי שעלול להדהד גם בתוך גבולותיה. מאחורי הקלעים, כך נטען, מתכנסים בכירי המשטר לדיונים סגורים, הצנזורה מתהדקת, ואנשי צבא נדרשים להצהיר על נאמנותם

הנווט הישראלי הנעדר, רון ארד, בתמונה מהשבי שהועברה לישראל ב-2008 כחלק מעסקת חילופי שבויים
כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו הלילה בעומק לבנון בניסיון לאתר ממצאים הקשורים לרון ארד

דורון פסקין

מצה"ל נמסר כי בזירה לא אותרו ממצאים הנוגעים לנווט הנעדר. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי באזור, הנחשב למעוז חיזבאללה, התפתחו חילופי אש כבדים. אין נפגעים בצד הישראלי

נושאת מטוסים אמריקנית במצרי הורמוז, 19 בנובמבר 2019
הקרב על מצר הורמוז: עד כמה ליווי אמריקני באמת יכול להגן על מכליות הנפט?

עידו פוקס

פרופ' שאול חורב, מפקד שייטת הצוללות לשעבר וראש המרכז למדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מסביר בריאיון לאפוק על המצב במצר הורמוז ועל האפשרויות העומדות בפני ארה"ב ואיראן סביבו.

