בכירים בישראל: מוג'תבא ח'מינאי נפצע בתקיפת חיל האוויר; מחלוקות באיראן בנוגע למינוי המנהיג העליון הבא

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו לאפוק כי מוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, נפצע בהפצצת חיל האוויר על הבונקר של אביו שחוסל, עלי ח'מינאי, ביום חמישי האחרון, אך נותר בחיים.

מוג'תבא ח'מינאי סומן כמי שעשוי לרשת את אביו ולהתמנות למנהיג העליון הבא של איראן. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים מסרו כי מאחורי הקלעים מסתמנות מחלוקות מסוימות שעיכבו עד כה את המינוי.