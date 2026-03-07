בנו של המנהיג העליון המחוסל, שסומן כיורשו הפוטנציאלי, ניצל בהפצצה על הבונקר של המנהיג העליון ביום חמישי האחרון. מאחורי הקלעים מסתמן מאבק בין חכמי הדת למשמרות המהפכה על זהות היורש
יוני בן מנחם | 7 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
בכירים בישראל: מוג'תבא ח'מינאי נפצע בתקיפת חיל האוויר; מחלוקות באיראן בנוגע למינוי המנהיג העליון הבא
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו לאפוק כי מוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, נפצע בהפצצת חיל האוויר על הבונקר של אביו שחוסל, עלי ח'מינאי, ביום חמישי האחרון, אך נותר בחיים.
מוג'תבא ח'מינאי סומן כמי שעשוי לרשת את אביו ולהתמנות למנהיג העליון הבא של איראן. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים מסרו כי מאחורי הקלעים מסתמנות מחלוקות מסוימות שעיכבו עד כה את המינוי.
עמוד ה-X "איראן באל-ערבייה", הנחשב לערוץ רשמי של המשטר האיראני, פרסם הבוקר כי בתוך מספר שעות צפויה להתפרסם זהות היורש של המנהיג העליון המחוסל. עם זאת, עברו מספר שעות ועד כה לא פורסם שם היורש.
