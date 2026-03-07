דיווח: הטלטלה באיראן מעוררת חרדה עמוקה בשלטון הסיני

הטלטלה סביב המערכה האמריקנית-ישראלית נגד איראן והדיווחים על מותו של המנהיג העליון עלי חמינאי זעזעו את בייג'ינג. לפי דיווח בעיתון The Epoch Times, בצמרת הסינית גובר החשש משרשרת תגובות שעלולה לערער לא רק את הסדר האזורי, אלא גם את יציבותו של המשטר הקומוניסטי עצמו.

על פי אחד המקורות מתוך המערכת הפוליטית של סין, מאז פתיחת המבצע הצבאי נערכו כמה ישיבות סודיות של בכירי הפוליטביורו – מוקד הכוח הפוליטי העליון בסין – שעסקו בהתפתחויות באיראן ובהשלכותיהן האפשריות. באותם דיונים, כך נטען, הונחו בכירים לשוב ולעסוק בלקחי קריסת ברית המועצות.