היום השביעי למבצע: נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן

שר החוץ האיראני טען בריאיון לרשת NBC כי ארצו לא חוששת מפלישה אמריקנית: "אנחנו בטוחים שנוכל להתמודד איתם, וזה יהיה אסון גדול עבורם". בנוגע למתקפות על מדינות המפרץ אמר: "תקפנו היכן שהאמריקנים נמצאים. יתכן שהיו נזקים משניים, כפי שקורה בכל מלחמה"