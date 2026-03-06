כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חיל האוויר תקף הלילה את מפקדת המועצה המבצעת של חיזבאללה | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 6 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

היום השביעי למבצע: נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן

10:43 - בהודעה שצוטטה באתר סקיי ניוז, מסרה המשטרה הבריטית כי הלילה נעצרו בבארנט ובווטפורד ארבעה אנשים "הקשורים לאיראן", כחלק מחקירה המתנהלת במסגרת המלחמה בטרור.

לפי ההודעה, החקירה עוסקת בחשד למעקב שבוצע אחר אתרים ואנשים הקשורים לקהילה היהודית בלונדון.

10:31 - מדובר צה"ל נמסר כי עד כה התפנו מדרום לבנון יותר מ-420 אלף לבנונים.

תקיפות צה״ל בדרום לבנון, 6 במרץ 2026

תקיפות צה״ל בדרום לבנון, 6 במרץ 2026 | צילום: FADEL itani / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגז, 4 במרץ 2026
טראמפ: "נפט מתחיל לזרום" מוונצואלה; "רודריגז עושה עבודה נהדרת"

אלמוג אמר

בצל הלחימה באיראן, נשיא ארה"ב ציין בפוסט שפרסם כי הנשיאה בפועל של ונצואלה "עושה עבודה נהדרת ועובדת היטב עם נציגי ארה"ב"

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026
עראקצ'י: "אין בקשה להפסקת אש מצד איראן ואין בקשה למשא ומתן"

אורן שלום

שר החוץ האיראני טען בריאיון לרשת NBC כי ארצו לא חוששת מפלישה אמריקנית: "אנחנו בטוחים שנוכל להתמודד איתם, וזה יהיה אסון גדול עבורם". בנוגע למתקפות על מדינות המפרץ אמר: "תקפנו היכן שהאמריקנים נמצאים. יתכן שהיו נזקים משניים, כפי שקורה בכל מלחמה"

ספינת המלחמה IRIS Dena האיראנית
מה עשו שני מלחים אוסטרלים בצוללת האמריקנית שהטביעה את הפריגטה האיראנית?

דורון פסקין

באוסטרליה דווח על אנשי צוות מקומיים שלקחו חלק בתקיפה מול חופי סרי לנקה. במשרד ההגנה האוסטרלי מיהרו להכחיש קשר לתקיפה וטענו: "התקיפות הצבאיות יזומות ומבוצעות על ידי ארה"ב וישראל – לא אוסטרליה"

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 23 בספטמבר 2025
נשיא אזרבייג'ן על התקיפה האיראנית: "כתם זה לעולם לא יימחק"

דורון פסקין

כטב"מ איראני פגע הבוקר בנמל התעופה במובלעת נחצ'יבן הסמוכה לגבול בין המדינות. משרד ההגנה האזרי: התקפות אלו לא יישארו ללא מענה". המטכ"ל האיראני האשים את ישראל

ספינה מפליגה במצרי הורמוז, 24 ביוני 2025
משמרות המהפכה: מצר הורמוז סגור לספינות השייכות "לארה"ב, ישראל ובעלות בריתן באירופה בלבד"

דורון פסקין

בהודעה הזהירו המשמרות כי כל ספינה שתנסה לעבור במצר, ושייכת לאחת ממדינות אלה, "תיפגע"

עשן בעקבות מתקפה איראנית בדוחא, בירת קטאר, 1 במרץ 2026
מדינות המפרץ בין הגנה להסלמה אפשרית

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין בכירים בישראל מסרו כי ההערכה בקרב מדינות המפרץ היא שהמשטר האיראני אינו ניצב בשלב זה בפני קריסה מיידית, ולכן הן חוששות כי תגובה על המתקפות שבוצעו בשטחן עלולה להוביל להסלמה ולעימות חזיתי

שתפו: