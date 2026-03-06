חיל האוויר תקף הלילה את מפקדת המועצה המבצעת של חיזבאללה | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 6 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
היום השביעי למבצע: נמשכות התקיפות בלבנון ובאיראן
10:43 - בהודעה שצוטטה באתר סקיי ניוז, מסרה המשטרה הבריטית כי הלילה נעצרו בבארנט ובווטפורד ארבעה אנשים "הקשורים לאיראן", כחלק מחקירה המתנהלת במסגרת המלחמה בטרור.
לפי ההודעה, החקירה עוסקת בחשד למעקב שבוצע אחר אתרים ואנשים הקשורים לקהילה היהודית בלונדון.
10:31 - מדובר צה"ל נמסר כי עד כה התפנו מדרום לבנון יותר מ-420 אלף לבנונים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו