בצל הלחימה באיראן, נשיא ארה"ב ציין בפוסט שפרסם כי הנשיאה בפועל של ונצואלה "עושה עבודה נהדרת ועובדת היטב עם נציגי ארה"ב"

צוות מגזין אפוק | 5 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "נפט מתחיל לזרום" מוונצואלה; "רודריגז עושה עבודה נהדרת"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב בפוסט שפרסם ב-4 במרץ ברשת Truth Social כי "נפט מתחיל לזרום" מוונצואלה, וכי ארה"ב וונצואלה "פועלות באופן מקצועי ומסור בנושא". הוא הוסיף: "דלסי רודריגז, נשיאת ונצואלה, עושה עבודה נהדרת ועובדת היטב עם נציגי ארה"ב".

רודריגז הגיבה באותו היום בהודעה משלה ברשת X: "אני מודה לנשיא [טראמפ] על הנכונות האדיבה של ממשלתו לעבוד יחד על סדר יום המחזק את שיתוף הפעולה הדו-לאומי לטובת עמי ארה"ב וונצואלה".

רודריגז מונתה לתפקיד הנשיאה בפועל בחודש ינואר האחרון, לאחר שכוחות מיוחדים אמריקניים לכדו את הנשיא לשעבר ניקולס מדורו ב-3 בינואר. מדורו נעצר ומוחזק במתקן כליאה פדרלי בניו יורק, והוא עומד בפני אישומים בגין סחר בסמים ונרקו-טרור.

נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגז, 4 במרץ 2026

נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגז, 4 במרץ 2026 | צילום: Federico PARRA / AFP via Getty Images

