טראמפ: "נפט מתחיל לזרום" מוונצואלה; "רודריגז עושה עבודה נהדרת"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב בפוסט שפרסם ב-4 במרץ ברשת Truth Social כי "נפט מתחיל לזרום" מוונצואלה, וכי ארה"ב וונצואלה "פועלות באופן מקצועי ומסור בנושא". הוא הוסיף: "דלסי רודריגז, נשיאת ונצואלה, עושה עבודה נהדרת ועובדת היטב עם נציגי ארה"ב".

רודריגז הגיבה באותו היום בהודעה משלה ברשת X: "אני מודה לנשיא [טראמפ] על הנכונות האדיבה של ממשלתו לעבוד יחד על סדר יום המחזק את שיתוף הפעולה הדו-לאומי לטובת עמי ארה"ב וונצואלה".